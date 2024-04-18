Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы»

18 апреля
2024 год

Новости кино >>
18 апреля 2024
Спустя два месяца после анонса появился трейлер полнометражного аниме «Оглянись», основанного на одноименном ваншоте Тацуки ФудзимотоЧеловек-бензопила»). В ролике звучит трек Light song, написанный Харукой НакамуройТриган: Ураган»), в исполнении urara. Фильм студии Durian о жизни и творчестве двух юных мангак выйдет в японских кинотеатрах 28 июня.


Самоуверенная четвероклассница Аюму Фудзино издает ёнкому в «Еженедельнике начальной школы» и радуется успеху у одноклассников. Однажды она узнает, что прогульщица Кёмото тоже хочет рисовать мангу для газеты. Талант соперницы поражает Аюму до глубины души, но, как ни странно, между начинающими мангаками возникает симпатия. Подпитываясь вдохновением друг друга, они развивают художественные навыки и воплощают идеи на страницах совместной манги. Правда, со временем девушки отдаляются друг от друга и прерывают творческое партнерство, а затем Фудзино узнает о трагическом происшествии.

Читать Сериал «Руки прочь от кинокружка!» объяснит, как понимать и снимать анимацию
В ролях Фудзино и Кёмото дебютируют Юми Кавай и Мидзуки Ёсида (Асахи Кудзё из «Алисы в Пограничье»). Начинающие сэйю поделились впечатлениями:

Юми Кавай: «Это был мой первый опыт работы в мире анимации, но я сделала всё возможное, чтобы вдохнуть жизнь в голос Фудзино и соответствовать её яркому и динамичному образу. Обязательно присоединяйтесь к просмотру фильма в кинотеатре!»

Мидзуки Ёсида: «Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала: «Вау! Этот мир живой!» Меня так тронула история, что я не могла удержаться от слез во время записи и еще больше полюбила Кёмото и Фудзино. Это была моя первая работа в качестве сэйю, но я вложила в нее всю душу».

Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы»

Постановщик Киётака Осияма тоже рассказал об ощущениях от ваншота: «Когда я читал мангу, меня впечатлила не только сама история, но и страсть Тацуки Фудзимото. Я сразу понял, что могу создать фильм, с которым у меня будет связь на личном уровне». Режиссер также обмолвился, что фильм будет отличаться от первоисточника.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать больше о творчеству Фудзимото, прочитав про мангу «Огненный удар».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Братья Гримм, Миядзаки и Кафка заходят в бар: 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу
Поиск по меткам
DurianАнимацияанимеёнкомаЭкранизация
персоны
Тацуки Фудзимото
фильмы
Алиса в ПограничьеОглянисьТриган: БегствоЧеловек-бензопила

фотографии >>
Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы» фотографии
Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы» фотографии
Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы» фотографии
Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Степанов
14 апреля ушёл из жизни Виктор Степанов.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Анастасия Калашникова
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Нина Тер-Осипян
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Рик Моранис
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Америка Феррера
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Меч короля
биография, драма, исторический фильм
Германия, Дания, Норвегия, Швеция, 2023
Сто лет тому вперёд
научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Любовь на миллион
комедия, мелодрама
США, 2023
Судная ночь в Аркадии
боевик, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, США, 2024
Город тайн: Исчезнувшая
триллер, экранизация
Австралия, США, 2023
Кровь в обмен на пыль
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Паутина страха
фильм ужасов
Франция, 2023
Ти-Рекс. Король динозавров
боевик, приключения
Китай, 2022
За пределами. Семьдесят первый
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram