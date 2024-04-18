Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы»

Спустя два месяца после анонса
появился трейлер полнометражного аниме «Оглянись
», основанного на одноименном ваншоте Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
»). В ролике звучит трек Light song
, написанный Харукой Накамурой
(«Триган: Ураган
»), в исполнении urara
. Фильм студии Durian
о жизни и творчестве двух юных мангак выйдет в японских кинотеатрах 28 июня.
Самоуверенная четвероклассница Аюму Фудзино издает ёнкому
в «Еженедельнике начальной школы» и радуется успеху у одноклассников. Однажды она узнает, что прогульщица Кёмото тоже хочет рисовать мангу для газеты. Талант соперницы поражает Аюму до глубины души, но, как ни странно, между начинающими мангаками возникает симпатия. Подпитываясь вдохновением друг друга, они развивают художественные навыки и воплощают идеи на страницах совместной манги. Правда, со временем девушки отдаляются друг от друга и прерывают творческое партнерство, а затем Фудзино узнает о трагическом происшествии.
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В ролях Фудзино и Кёмото дебютируют Юми Кавай
и Мидзуки Ёсида
(Асахи Кудзё из «Алисы в Пограничье
»). Начинающие сэйю поделились впечатлениями:
Юми Кавай
: «Это был мой первый опыт работы в мире анимации, но я сделала всё возможное, чтобы вдохнуть жизнь в голос Фудзино и соответствовать её яркому и динамичному образу. Обязательно присоединяйтесь к просмотру фильма в кинотеатре!
»
Мидзуки Ёсида
: «Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала: «Вау! Этот мир живой!» Меня так тронула история, что я не могла удержаться от слез во время записи и еще больше полюбила Кёмото и Фудзино. Это была моя первая работа в качестве сэйю, но я вложила в нее всю душу
».
Постановщик Киётака Осияма
тоже рассказал об ощущениях от ваншота: «Когда я читал мангу, меня впечатлила не только сама история, но и страсть Тацуки Фудзимото. Я сразу понял, что могу создать фильм, с которым у меня будет связь на личном уровне
». Режиссер также обмолвился, что фильм будет отличаться от первоисточника.
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.
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