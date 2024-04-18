Андрей Чубченко снимается в седьмом сезоне «Шефа»

«В новом сезоне "Шефа" зрителя ждет продолжение истории, которая развивается стремительно: трюки, погони, неожиданные события, задержания преступников – в общем, мужская работа! Каждый сезон индивидуален, отличается от предыдущего и операторской, и режиссерской работой. В новом сезоне мы работаем с режиссером Михаилом Вассербаумом, с ним уже снимался пятый сезон. Атмосфера на площадке замечательная! Почти все в команде знают друг друга, а новых актеров мы обязательно поддерживаем и по-человечески, и по-партнерски. Все рады друг друга видеть, очень соскучились, хотят работать и понимают, что проект серьезный и востребованный, мы очень трепетно к нему относимся», — говорит Андрей Чубченко.
По сюжету в Петербурге продолжается противостояние между Максимом Тихомировым (Кирилл Полухин) и Кочевником (Денис Синявский): оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев (Чубченко). С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь. Кочевник, в свою очередь, оказал Расторгуеву услугу, о которой тот не может забыть – помог освободить из СИЗО Елену Шеляпину (Анна Миклош), женщину, которая нравится генералу. Теперь Расторгуев обязан Кочевнику. Новый начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Антон Морозов (Игорь Ботвин) – старый недруг Расторгуева еще со Школы милиции. Их давний конфликт получает новое продолжение. Морозов, пользуясь своим положением, жестко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы.
Кроме того, неожиданно для главного героя появляются новые подробности гибели его жены Даши и дочери Полины в ДТП. Суд признал виновным водителя, который находился за рулем автомобиля, но тот сбегает из тюрьмы и успевает сказать Расторгуеву, что не причастен к смерти его родных, после чего его убивают. Генерал решает провести собственное расследование, чтобы понять, кому на самом деле была выгодна гибель его родных. Расторгуев приходит к выводу, что смерть жены и дочери была инсценировкой.
По словам Андрея Чубченко, «"Шеф" – это уже не сериал, это сага! Я 12 лет в проекте, и самое удивительное, что от сезона к сезону рейтинг только растет! Это большая удача работать над таким сериалом, иметь возможность с каждым сезоном совершенствовать свою работу и персонажа. Мы играем офицеров полиции. Мне кажется, зритель видит и чувствует, что "Шеф" – это командная работа, что актеры практически сроднились с персонажами и существуют по Станиславскому, в предлагаемых обстоятельствах, поэтому все делается очень по-честному. Трюки и сложные элементы я по-прежнему стараюсь выполнять сам. Конечно, если предстоят какие-то сверхсложные падения или прыжки со второго-третьего этажа, их будет делать каскадер, чтобы не подставлять группу, ведь любая травма – это остановка производства. Но драки, перестрелки, все, где надо бегать, прыгать, я выполняю сам. Держу себя в форме, хожу в спортзал, поэтому труда это мне не составляет».
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