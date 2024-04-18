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Лучшим игровым фильмом «Святой Анны» названа картина Николая Коваленко «Лелера»

18 апреля
2024 год

Новости кино >>
18 апреля 2024
Объявлены итоги 31-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Ведущими торжественной церемонии закрытия выступили программный директор смотра Виктор Прокофьев и лауреат «Святой Анны» прошлых лет Стася Венкова, уточняет пресс-служба фестиваля.

Николай Коваленко
фото: пресс-служба фестиваля

Первую премию за лучший игровой фильм получила лента Николая Коваленко «Лелера». Этой же работе достался Приз Председателя Попечительского совета «Святой Анны» Никиты Михалкова. Второе место в игровом конкурсе заняло «Возвращение» Анатолия Сергеева, а третье – фильм Александра Титова «Отдай мне деньги, и я уйду».

Впервые на смотре вручили приз «На Старт» от попечителя фестиваля Клима Шипенко и платформы Start — обладателем спецприза стала картина Кирилла Логинова «Девять сантиметров», удостоенная также награды за операторскую работу. Свои первые призы вручил и центр «Зотов» — обладателями сертификатов на премьерный показ фильма на этой площадке стали режиссеры Анатолий Сергеев («Возвращение») и Леонид Бичевин («Родительский день»). Работу Бичевина наградили также за лучший актерский ансамбль. Киноконцерн «Мосфильм» отметил наградой ленту Алины Сорокиной «Конец света, моя любовь». Приз за лучший звук оказался у фильма Данила Акутина «Я любила трубача».

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В документальном конкурсе победу одержал «Сынок» Никиты Куприянова, вторую премию получил фильм Александра Антонова «Титаник. 25 лет спустя». Лучшим мультфильмом признан «Волк думающий» Юлии Евдокимовой. В секции «Этюды» победила картина Стефании Астафьевой «Завтра?». Дипломами жюри удостоено шесть работ: «Ау» Тимофея Шилова, «Дорога на Лачин» Эдварда Казаряна, «Здесь и сейчас» Влады Лавреновой, «Конец света» Даниила Пугаева, Не мешайте мне плакать Татьяны Прудниковой-Марчук и «Рыцарь» Никиты Кравчука.

Председателем жюри в этом году выступила Вера Сторожева. В оценке работ ей помогли актер Максим Стоянов, продюсеры Сергей Бобза и Валерий Рузин, оператор Антон Антонов, звукорежиссер Михаил Огоньков и киновед Наталья Рябчикова.
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обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   18.04.2024 - 13:53
Подскажите, где можно смотреть такие картины? выходят ли они на экран? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Лелера

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Лучшим игровым фильмом «Святой Анны» названа картина Николая Коваленко «Лелера» фотографии
Лучшим игровым фильмом «Святой Анны» названа картина Николая Коваленко «Лелера» фотографии
Валерий Рузин, Вера Сторожева, Максим Стоянов, Сергей Бобза, Антон Антонов, Елена Цуканова, Стася Толстая
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