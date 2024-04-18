Лучшим игровым фильмом «Святой Анны» названа картина Николая Коваленко «Лелера»

Объявлены итоги 31-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Ведущими торжественной церемонии закрытия выступили программный директор смотра Виктор Прокофьев и лауреат «Святой Анны» прошлых лет Стася Венкова, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
Первую премию за лучший игровой фильм получила лента Николая Коваленко «Лелера». Этой же работе достался Приз Председателя Попечительского совета «Святой Анны» Никиты Михалкова. Второе место в игровом конкурсе заняло «Возвращение» Анатолия Сергеева, а третье – фильм Александра Титова «Отдай мне деньги, и я уйду».
Впервые на смотре вручили приз «На Старт» от попечителя фестиваля Клима Шипенко и платформы Start — обладателем спецприза стала картина Кирилла Логинова «Девять сантиметров», удостоенная также награды за операторскую работу. Свои первые призы вручил и центр «Зотов» — обладателями сертификатов на премьерный показ фильма на этой площадке стали режиссеры Анатолий Сергеев («Возвращение») и Леонид Бичевин («Родительский день»). Работу Бичевина наградили также за лучший актерский ансамбль. Киноконцерн «Мосфильм» отметил наградой ленту Алины Сорокиной «Конец света, моя любовь». Приз за лучший звук оказался у фильма Данила Акутина «Я любила трубача».
В документальном конкурсе победу одержал «Сынок» Никиты Куприянова, вторую премию получил фильм Александра Антонова «Титаник. 25 лет спустя». Лучшим мультфильмом признан «Волк думающий» Юлии Евдокимовой. В секции «Этюды» победила картина Стефании Астафьевой «Завтра?». Дипломами жюри удостоено шесть работ: «Ау» Тимофея Шилова, «Дорога на Лачин» Эдварда Казаряна, «Здесь и сейчас» Влады Лавреновой, «Конец света» Даниила Пугаева, Не мешайте мне плакать Татьяны Прудниковой-Марчук и «Рыцарь» Никиты Кравчука.
обсуждение >>