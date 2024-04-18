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«Привет, Кристофер!»: опубликован дублированный тизер-трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

18 апреля
2024 год

Новости кино >>
18 апреля 2024
Опубликован дублированный тизер-трейлер и официальный постер хоррора Риса Фрейка-Уотерфилда «Винни-Пух: Кровь и мед 2», который кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит в российский широкий прокат выпустит 30 мая.



В сиквеле слэшера к Винни-Пуху и Пятаку присоединятся новые герои: Тигра и Совенок. Вместе они планируют свести счеты с Кристофером Робином раз и навсегда.

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В фильме сыграли Скотт Чемберс, Райан Олива, Тереза Бенхем, Алек Ньюман, Саймон Кэллоу, Таллула Эванс и Питер ДеСуза-Фейхони.

«Привет, Кристофер!»: опубликован дублированный тизер-трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой, отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.
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«Привет, Кристофер!»: опубликован дублированный тизер-трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
«Привет, Кристофер!»: опубликован дублированный тизер-трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
«Привет, Кристофер!»: опубликован дублированный тизер-трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
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