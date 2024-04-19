Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Королева танца» с Александрой Новиковой и Евгением Токаревым продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

19 апреля
2024 год

Новости кино >>
19 апреля 2024
Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 22 и 23 апреля в 19:00 восьмисерийной мелодрамой «Королева танца» с Александрой Новиковой и Евгением Токаревым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Королева танца» с Александрой Новиковой и Евгением Токаревым продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету жизнь семнадцатилетней Маши меняется в один момент: за два месяца до совершеннолетия ее тетя попадает в больницу, а «дядя» получает полную власть над девушкой. В результате разгоревшегося конфликта Машу подозревают в преступлении, и она вынуждена сбежать из дома. По счастливому стечению обстоятельств девушку принимают в танцевальный коллектив, и у нее начинается совершенно новая жизнь: выступления и тренировки, новые друзья, интриги и предательства, влюбленности и измены, ей помогают малознакомые люди и предают близкие. Наступает момент, когда ей кажется, что жизнь разрушена и дальше ничего хорошего уже не будет. Но найдеся тот, кто вернет ей веру в себя, поможет восстановить карьеру и признается в любви.

Продолжит линейку 24 апреля мини-сериал «В двух шагах от счастья» с Ольгой Калашниковой, Александром Песковым, Анастасией Артемьевой и Александром Коркуновым. Это рассказ про Макса, чья супруга собирается подавать на развод. Сердобольная теща знакомит его с Ритой, дочерью своей лучшей подруги. 25 апреля зрительницам покажут мелодраму «Любовь и другие препятствия», в которой Марина Денисова, Сергей Иванюк, Надежда Дугина и Иван Быков разыграют историю самостоятельной Ирины, которая узнает в отце жениха дочери Андрея. В юности у них была любовь, и Ира родила от него дочь. Завершится очередная неделя премьер 26 апреля мелодрамой «Чары любви» с Аленой Коломиной, Екатериной Кульчицкой и Артемом Крыловым. Мини-сериал поведает о красивой и успешной Агате, чья мать – владелица крупной компании Инны Покровской — хочет выдать ее замуж за богатого наследника Кирилла Сорина. Однако героиня любит другого.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви»
Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Анастасия Артемьева (II)Иван Быков (III)Марина ДенисоваНадежда ДугинаСергей ИванюкОльга КалашниковаАлёна КоломинаАлександр КоркуновАртём КрыловЕкатерина КульчицкаяАлександра Новикова (II)Александр ПесковЕвгений Токарев
фильмы
В двух шагах от счастьяКоролева танцаЛюбовь и другие препятствияЧары любви

анонс

Скорбим

Александр Пономарёв
18 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Пономарёв.
Фёдор Петрухин
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Фёдор Петрухин.
Виктор Степанов
14 апреля ушёл из жизни Виктор Степанов.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Борис Блинов
Сергей Варчук
Андрей Заводюк
Тарас Кузьмин
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Надежда Федосова
Эшли Джадд
Хейден Кристенсен
Симу Лю
Джордж О'Брайэн
Алессандро Прециози
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Сто лет тому вперёд
научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Меч короля
биография, драма, исторический фильм
Германия, Дания, Норвегия, Швеция, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Любовь на миллион
комедия, мелодрама
США, 2023
Судная ночь в Аркадии
боевик, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, США, 2024
Город тайн: Исчезнувшая
триллер, экранизация
Австралия, США, 2023
Кровь в обмен на пыль
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Паутина страха
фильм ужасов
Франция, 2023
Ти-Рекс. Король динозавров
боевик, приключения
Китай, 2022
За пределами. Семьдесят первый
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен