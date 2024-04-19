«Королева танца» с Александрой Новиковой и Евгением Токаревым продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

По сюжету жизнь семнадцатилетней Маши меняется в один момент: за два месяца до совершеннолетия ее тетя попадает в больницу, а «дядя» получает полную власть над девушкой. В результате разгоревшегося конфликта Машу подозревают в преступлении, и она вынуждена сбежать из дома. По счастливому стечению обстоятельств девушку принимают в танцевальный коллектив, и у нее начинается совершенно новая жизнь: выступления и тренировки, новые друзья, интриги и предательства, влюбленности и измены, ей помогают малознакомые люди и предают близкие. Наступает момент, когда ей кажется, что жизнь разрушена и дальше ничего хорошего уже не будет. Но найдеся тот, кто вернет ей веру в себя, поможет восстановить карьеру и признается в любви.
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