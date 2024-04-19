Девочка подружилась с пауком в трейлере хоррора «Черная вдова. Укус смерти»

В сети появился трейлер австралийского хоррор-триллера «Черная вдова. Укус смерти», который дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 9 мая.
По сюжету фильма холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.
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