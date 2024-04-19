Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши»

У Кологривого с исполнителями титульной роли — попугаями Кокой и Альбой — сложились по-настоящему дружеские, теплые отношения. Никита как старший брат периодически даже вступался за пернатых, если их не воспринимали как актеров. Попугаи, в свою очередь, отвечали взаимностью и очень четко выполняли все команды режиссера на дублях.
«Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнеры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, все как у людей. Вообще, на этом проекте у нас сложился невероятный актерский состав — Оксана Акиньшина, Рома Курцын в абсолютно необычном для себя образе, Никита Дювбанов, Ирина Безряднова. Мне кажется, у нас получилось сделать яркое, очень душевное и доброе кино с классным аттракционами внутри! Буду с нетерпением ждать премьеры», — говорит Никита Кологривый.
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинотека»
По сюжету в руках у сочинского школьного учителя географии Митяя (Кологривый) оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у главного героя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а человек поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.
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