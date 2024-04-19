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Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши»

19 апреля
2024 год

Новости кино >>
19 апреля 2024

В Москве подошли к концу съемки семейной комедии Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым, Оксаной Акиньшиной и настоящими попугаями в главных ролях. Согласно пресс-службе кинокомпании «Кинотека», отвечающей за производство картины, в фильме также приняли участие обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр. Съемки прошли в Москве и Сочи.

Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши»
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинотека»

У Кологривого с исполнителями титульной роли — попугаями Кокой и Альбой — сложились по-настоящему дружеские, теплые отношения. Никита как старший брат периодически даже вступался за пернатых, если их не воспринимали как актеров. Попугаи, в свою очередь, отвечали взаимностью и очень четко выполняли все команды режиссера на дублях.

«Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнеры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, все как у людей. Вообще, на этом проекте у нас сложился невероятный актерский состав — Оксана Акиньшина, Рома Курцын в абсолютно необычном для себя образе, Никита Дювбанов, Ирина Безряднова. Мне кажется, у нас получилось сделать яркое, очень душевное и доброе кино с классным аттракционами внутри! Буду с нетерпением ждать премьеры», — говорит Никита Кологривый.

Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши»
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинотека»

По сюжету в руках у сочинского школьного учителя географии Митяя (Кологривый) оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у главного героя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а человек поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

Вместе с вышеназванными актерами в фильме сыграли Марк Юсеф, Ефим Шифрин, Алиса Руденко, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян и Наталья Коренная. Оператором выступил Данила Горюнков. Релиз запланирован на осень текущего года.
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Возвращение попугая Кеши

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Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши» фотографии
Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши» фотографии
Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши» фотографии
Никита Кологривый и Оксана Акиньшина стали свидетелями «Возвращения попугая Кеши» фотографии
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