Слава Копейкин, Рузиль Минекаев и Любовь Аксенова номинированы на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров

Объявлены номинанты на Вторую Премию
Гильдии кастинг-директоров
, чья церемония вручения состоится в
Театре на Малой Бронной
20 мая при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Premier. Ведущим вечера выступит режиссер
Алексей Нужный
, уточняет пресс-служба мероприятия.
Победителей выберут 180 профессионалов с помощью закрытого голосования. По словам генерального продюсера премии и президента Гильдии кастинг-директоров России
Маргариты Ленских
,
«премия — создание института репутации и почета специалистов в области кастинга. В прошлом году прошла первая большая церемония. Мы вручили авторские статуэтки в виде пазла. Ведь кино – это большой пазл: из множества разных элементов создается целая картина, а правильно подобранный ансамбль – это один из самых важных элементов, без которого фильм не сложится».
В категории «Дебют» представлены
Мария Золотухина
(«
Праведник
»),
Всеволод Володин
(«
Бешенство
»),
Дмитрий Хасанов
(«
Фаталити
»),
Олег Савостюк
(«
Снегирь
»),
Слава Копейкин
(«
Слово пацана. Кровь на асфальте
») и
Дарья Харченко
(«
Краш-тест
»). За лучшую мужскую роль могут наградить
Петра Федорова
(«
Ласт квест
»),
Эльдара Калимулина
(«
Год рождения
»),
Игоря Гордина
(«
Балет
»),
Константина Плотникова
(«
Король и Шут
»),
Романа Евдокимова
(«
Актрисы
»),
Антона Васильева
и
Рузиля Минекаева
, а за аналогичную женскую —
Марию Смольникову
(«
Кафе "Куба"
»),
Евгению Борзых
(«
Убить Риту
»),
Мариэтту Цигаль-Полищук
(«
Раневская
»),
Любовь Аксенову
(«
Почка-2
»),
Евгению Громову
(«
Плейлист волонтера
»),
Ксению Каталымову
(«
Мир! Дружба! Жвачка!-3
») и
Александру Серзину
. На звание открытия года претендуют
Алла Сигалова
и
Рабит Батулла
, сыгравший в фильме «
Бери да помни
».
фото: пресс-служба премии
В номинацию «Лучший детский актерский ансамбль» попали специалисты по кастингу Елена Колесникова («
Папины дочки. Новые
»),
Светлана Ершова
, Грета Барсегян («
Манюня. Веселье продолжается
»), Алла Еркмычева,
Наталия Торлакян
(«
Чижик-Пыжик возвращается
»),
Вика Май
(«
Юность
») и Юлия Бабанова («
Голова-жестянка
»). За актерский ансамбль второго/третьего сезона номинированы
Евгений Феоктистов
(«
Иванько-2
»), Мария Максимова («
Медиатор-3
»),
Юлия Дробышева
(«
Сестры-2
») и Елена Михайлова, а за актерский ансамбль художественного фильма Якутии —
Дмитрий Давыдов
(«
Молодость
»),
Александр Лукин
(«
Белый ангел тундры
»), Илларион Яковлев («
Почти как все
»),
Алексей Луканев
(«
Чужая
»),
Степан Бурнашев
, Дмитрий Давыдов («
Эт
»), Никита Новгородов («Капкан») и Елена Эверстова («Харчы»).
В категорию «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма» включены кастинг-директора
Ася Смекалова
,
Нозанин Абдулвасиева
,
Мария Гоготова
,
Василиса Ванюкова
,
Анастасия Багирова
,
Анна Селиванова
,
Ирина Малышева
и
Татьяна Конышева
(«
Хор
»). Среди номинированных кастинг-директоров игровых работ оказались Анастасия Багирова,
Татьяна Хречкова
,
Владимир Голов
,
Анжела Тимерханова
,
Ольга Гилева
(«
1993
»),
Ирина Лаврентьева
(«
Повелитель ветра
»),
Алла Петелина
, Екатерина Лобанова («
По щучьему велению
») и Юлия Бабанова («
Страсти по Матвею
»).
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