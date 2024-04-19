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Слава Копейкин, Рузиль Минекаев и Любовь Аксенова номинированы на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров

19 апреля
2024 год

Новости кино >>
19 апреля 2024

Объявлены номинанты на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров, чья церемония вручения состоится в Театре на Малой Бронной 20 мая при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Premier. Ведущим вечера выступит режиссер Алексей Нужный, уточняет пресс-служба мероприятия.



Победителей выберут 180 профессионалов с помощью закрытого голосования. По словам генерального продюсера премии и президента Гильдии кастинг-директоров России Маргариты Ленских, «премия — создание института репутации и почета специалистов в области кастинга. В прошлом году прошла первая большая церемония. Мы вручили авторские статуэтки в виде пазла. Ведь кино – это большой пазл: из множества разных элементов создается целая картина, а правильно подобранный ансамбль – это один из самых важных элементов, без которого фильм не сложится».

В категории «Дебют» представлены Мария ЗолотухинаПраведник»), Всеволод ВолодинБешенство»), Дмитрий ХасановФаталити»), Олег СавостюкСнегирь»), Слава КопейкинСлово пацана. Кровь на асфальте») и Дарья ХарченкоКраш-тест»). За лучшую мужскую роль могут наградить Петра ФедороваЛаст квест»), Эльдара КалимулинаГод рождения»), Игоря ГординаБалет»), Константина ПлотниковаКороль и Шут»), Романа ЕвдокимоваАктрисы»), Антона Васильева и Рузиля Минекаева, а за аналогичную женскую — Марию СмольниковуКафе "Куба"»), Евгению БорзыхУбить Риту»), Мариэтту Цигаль-ПолищукРаневская»), Любовь АксеновуПочка-2»), Евгению ГромовуПлейлист волонтера»), Ксению КаталымовуМир! Дружба! Жвачка!-3») и Александру Серзину. На звание открытия года претендуют Алла Сигалова и Рабит Батулла, сыгравший в фильме «Бери да помни».

Слава Копейкин, Рузиль Минекаев и Любовь Аксенова номинированы на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров
фото: пресс-служба премии

В номинацию «Лучший детский актерский ансамбль» попали специалисты по кастингу Елена Колесникова («Папины дочки. Новые»), Светлана Ершова, Грета Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»), Алла Еркмычева, Наталия ТорлакянЧижик-Пыжик возвращается»), Вика МайЮность») и Юлия Бабанова («Голова-жестянка»). За актерский ансамбль второго/третьего сезона номинированы Евгений ФеоктистовИванько-2»), Мария Максимова («Медиатор-3»), Юлия ДробышеваСестры-2») и Елена Михайлова, а за актерский ансамбль художественного фильма Якутии — Дмитрий ДавыдовМолодость»), Александр ЛукинБелый ангел тундры»), Илларион Яковлев («Почти как все»), Алексей ЛуканевЧужая»), Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов («Эт»), Никита Новгородов («Капкан») и Елена Эверстова («Харчы»).

В категорию «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма» включены кастинг-директора Ася Смекалова, Нозанин Абдулвасиева, Мария Гоготова, Василиса Ванюкова, Анастасия Багирова, Анна Селиванова, Ирина Малышева и Татьяна КонышеваХор»). Среди номинированных кастинг-директоров игровых работ оказались Анастасия Багирова, Татьяна Хречкова, Владимир Голов, Анжела Тимерханова, Ольга Гилева1993»), Ирина ЛаврентьеваПовелитель ветра»), Алла Петелина, Екатерина Лобанова («По щучьему велению») и Юлия Бабанова («Страсти по Матвею»).
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