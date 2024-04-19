Кире Медведевой досталась главная роль в сериале «Трудная»

что почитать?

В ночь с 17 на 18 апреля, 4:45, Дом кино

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

А также о феномене Познера, смелости Летучей и непотопляемости телевидения

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой

События постановки разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х

Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» с песнями группы «Секрет»

Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

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«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной