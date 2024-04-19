Кире Медведевой досталась главная роль в сериале «Трудная»

Победительница «Новых пацанок» Кира Медведева получила свою первую главную роль в сериале «Трудная», представляющем собой спин-офф зумерской драмы «Новенькие». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, съемки начнутся совсем скоро, а премьера на платформе ожидается уже в этом году.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Режиссер и шоураннер Оксана Барковская вспоминает эпизод, произошедший на презентации четвертого сезона «Новеньких» в Нижнем Новгороде: «Кира сделала серьезное заявление, призвав своих фанатов отказаться от наркотиков и алкоголя. Она сказала: "Будьте, как Кира". И я поняла, что она может стать большим мотиватором для многих девушек и парней, которые хотят быть похожими на нее и вдохновляются ее реальной историей и трансформацией. Это стало основным моментом для написания сценария».
В сериале, создаваемом компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета, Влада (Медведева) после выхода из тюрьмы всерьез намерена начать новую жизнь: она устраивается работать в бар и учится в вечерней школе. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.
По словам Киры Медведевой, она «всегда серьезно относилась к съемкам, но на этом проекте особенно — я занимаюсь с преподавателем и работаю над речью. Не только потому, что это моя первая главная роль, но еще и потому, что моя героиня Влада мне очень близка: мы ровесницы, ее сложная судьба во многом перекликается с моей. А еще, вопреки всему происходящему, она продолжает менять свою жизнь к лучшему. Получится у нее или нет — это уже мы узнаем все вместе».
К старту «Трудной» Медведева вместе с блогером Настей (Семгой) Семиной записала серию подкастов, которые будут выходить на ютуб-канале «Сериал "Новенький"» — в них они честно и откровенно обсуждают со своими гостями трудности, с которыми каждому из них приходилось сталкиваться в жизни. Среди героев — Барковская, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк и другие. Первый выпуск выйдет 20 апреля, последний — 25 мая.
обсуждение >>