На фестивале «Золотой ворон» состоялись творческие встречи с Андреем Золотаревым, Светланой Камыниной и Денисом Бузиным

В рамках Восьмого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»», который продлится в Анадыре до 28 апреля, состоялись творческие встречи с учащимися местных школ, лицеев и колледжей, а также с большой зрительской аудиторией. Это новая инициатива фестиваля, которая приобрела большую востребованность, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам продюсера «Золотого ворона» Оксаны Лахно, «ежегодно, с начала основания кинофестиваля, мы уделяем особое внимание творческим встречам артистов, спортсменов и других людей, достигших высот в своей профессии, с молодежью. Безусловно, подобные мероприятия имеют большое значение для ребят, так как носят как профориентационную функцию, так и рекреационную. Эта уникальная возможность познакомиться с известными людьми, задать интересующие вопросы и из первых уст услышать ответы на волнующие темы. Более того, с многими приглашенными гостями не так просто встретиться в Москве, а здесь, в Анадыре, у ребят появляется такая уникальная возможность».
В рамках смотра прошли творческие встречи со сценаристом Андреем Золотаревым и актерами Денисом Бузиным и Светланой Камыниной. «Встречи в свободном формате очень нужны и интересны зрителю. Это особая возможность напрямую узнать у любимых актеров и режиссеров любой интересующий вопрос. И это может не обязательно касаться актерской профессии. Например, у меня интересовались чем я люблю заниматься в свободное время, чем горжусь в жизни, что могу им пожелать на будущее, какое дать напутствие тем, кто младше и только начинает свою самостоятельную жизнь. Та самая "четвертая стена", которая существует между зрителем и исполнителем – она исчезает. Мы в диалоге находимся на равных», — поделилась актриса.
фото: пресс-служба фестиваля
Денис Бузин, уже будучи год назад участником короткометражной программы кинофестиваля, а ныне член жюри конкурса короткого метра, считает, что молодой чукотский зритель очень открыт и любознателен, и каждый раз школы и лицеи собирают полные залы.
«Самое важное, что делает фестиваль для молодого зрителя — он создает ощущение сопричастности. Независимо от того, насколько ты удален от центра, у тебя есть возможность ощутить причастность к искусству, к чему-то другому и новому, и это очень важное ощущение. Ребята очень активные и очень восприимчивые, и это очень классно! Особенно удивила встреча со школьниками, это было еще и очень весело. По-моему, это очень хороший формат, и он полезен не только ребятам, но и мне, я испытал большую радость», — отметил Андрей Золотарев.
фото: пресс-служба фестиваля
Помимо творческих встреч для участников, гостей и членов жюри «Золотого ворона» была организована большая культурная программа, позволяющая ознакомиться со всеми достопримечательностями Чукотского края. В частности, они выезжали в тундру на снегоболотоходах. Также в этом году впервые добавилась уникальная фестивальная зона на свежем воздухе «Стойбище Золотого ворона», это настоящие яранги, где гости могут познакомиться с культурой и бытом чукотского народа и попробовать национальные блюда.
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