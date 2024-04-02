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Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму

2 апреля
2024 год

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2 апреля 2024
Студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Девушка на час») анонсировала новые приключения самого сильного подростка на Земле. В основе, разумеется, манга Кэйсукэ Итагаки, которая и подарила имя аниме: «Пути Баки». Чересчур скрытный тизер с вкраплениями первоисточника прилагается.


События новых серий стартуют сразу после поединка Баки Ханмы с не менее могучим отцом. Старшеклассника охватывает непобедимая апатия: на планете не осталось достойных бойцов, готовых померяться с ним силами. Впрочем, это ненадолго: благодаря передовым достижениям науки в японской секретной лаборатории пробуждается Миямото Мусаси — величайший из самураев, когда-либо обнажавших катану.

Читать «Баки Ханма» — о предыдущих боевых похождениях выдающегося школьника
«Боец Баки» впервые появился на прилавках японских магазинов в 1991-м. Стоит за долгоиграющей франшизой Кэйсукэ Итагаки — мастер боевых искусств, бывший военный и отец Пару Итагаки, сочинившей «Выдающихся зверей». Манга «Путь Баки» выходила с 2014-го по 2018-й, а её сиквел закончился в прошлом году.

Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму

Попытки адаптировать могучий сёнэн начались в середине 1990-х, но заглохли уже в новом веке. Возрождение Баки случилось лишь в 2018 году, когда за дело взялась студия TMS Entertainment. Экранизация набрала ход не в последнюю очередь благодаря инвестициям стриминг-гиганта Netflix, владеющего эксклюзивными правами на показ фрейдистских отношениях феноменально сильных отца и сына. Ближайшая схватка (отчасти) в той же вселенной — кроссовер «Баки Ханма против Кэнган Асуры», где чудо-школьник сразится с чемпионом подпольных боев Омой Токитой (ничего не планируйте на 6 июня).

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Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму фотографии
Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму фотографии
Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму фотографии
Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму фотографии
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