Кто победит: школьник или самурай? Анонс и тизер нового аниме про Баки Ханму

Студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Девушка на час
») анонсировала новые приключения самого сильного подростка на Земле. В основе, разумеется, манга Кэйсукэ Итагаки
, которая и подарила имя аниме: «Пути Баки
». Чересчур скрытный тизер с вкраплениями первоисточника прилагается.
События новых серий стартуют сразу после поединка Баки Ханмы с не менее могучим отцом
. Старшеклассника охватывает непобедимая апатия: на планете не осталось достойных бойцов, готовых померяться с ним силами. Впрочем, это ненадолго: благодаря передовым достижениям науки в японской секретной лаборатории пробуждается Миямото Мусаси
— величайший из самураев, когда-либо обнажавших катану.
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«Баки Ханма» — о предыдущих боевых похождениях выдающегося школьника
«Боец Баки» впервые появился на прилавках японских магазинов в 1991-м. Стоит за долгоиграющей франшизой Кэйсукэ Итагаки — мастер боевых искусств, бывший военный и отец Пару Итагаки
, сочинившей «Выдающихся зверей
». Манга «Путь Баки» выходила с 2014-го по 2018-й, а её сиквел закончился в прошлом году.
Попытки адаптировать могучий сёнэн
начались в середине 1990-х, но заглохли уже в новом веке. Возрождение
Баки случилось лишь в 2018 году, когда за дело взялась студия TMS Entertainment. Экранизация набрала ход не в последнюю очередь благодаря инвестициям стриминг-гиганта Netflix
, владеющего эксклюзивными правами на показ фрейдистских отношениях феноменально сильных отца
и сына
. Ближайшая схватка (отчасти) в той же вселенной — кроссовер «Баки Ханма против Кэнган Асуры
», где чудо-школьник сразится с чемпионом подпольных боев Омой Токитой
(ничего не планируйте на 6 июня).
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.
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