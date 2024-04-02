В рамках форума «Российский кинобизнес» обсудили инвестиции в кино и подвели итоги питчинга

В рамках кинорынка и форума «Российский кинобизнес» 28 марта состоялась секция «Инвестиции в кино», направленная на поддержку российской киноиндустрии и рост объема отечественного контента за счет привлечения частных инвестиций в отрасль. Об этом сообщает пресс-служба кинорынка.
фото: пресс-служба форума «Российский кинобизнес»
Самой посещаемой частью деловой программы секции «Инвестиции в кино» стала дискуссия по теме оценки кинопроектов и последовавшие за ней питчинги проектов. Модерировал дискуссию Сергей Ореханов, один из ведущих экспертов российского рынка венчурных инвестиций. В качестве гостей в дискуссии приняли участие Антон Сиренко (Контент Клуб), Нина Ромодановская (Proficinema.ru), Борис Машковцев (Союзмультфильм) и Александр N (N-Films). В ходе оживленной полемики эксперты разделились во мнениях касательно возможностей прогнозирования успеха кинопроектов с использованием технологий и математических моделей. Продюсеры скорее склонялись ко мнению, что крайне сложно актуализировать и оцифровать весь список факторов, определяющих успех фильма, и что ключевым является скорее интуиция и опыт продюсерской команды. Александр N также рассказал об опыте голливудского кинематографа и наличии аналитической компании, которая умеет очень точно прогнозировать сборы фильмов в западных странах, и даже давать рекомендации по части кастинга и других составляющих проекта в целях повышения его экономической эффективности.
Сразу после дискуссии начались питчинги проектов в поисках инвесторов. Также некоторые участники искали дистрибьюторов и партнеров для продакт-плейсмента. На питчинг были отобраны музыкальная романтическая комедия «Струны дорог» сценариста Наталии Григорьевой, фолк-хоррор «Велесова ночь» Руфата Евдаева и Кристины Тишкевич, четвертый сезон музыкального мультсериала «Цветняшки» анимационной студии «Платошка», молодежный сериал «Волшебный помощник» кино-кампуса «Wordflix», драмеди «Скейт» студии «Свободное кино», фильм-сказка «Слезы дракона» кинокомпании «Вверх» и пакет проектов от компании «Муви-Гоу». Проект молодой команды «Волшебный помощник» сразу после питчинга был приглашен группой инвесторов на переговоры касательно потенциальной сделки.
фото: пресс-служба форума «Российский кинобизнес»
Во второй половине дня в рамках секции «Инвестиции в кино» были презентации экспертов различных областей. Открыл вторую часть деловой программы коммерческий директор киносети «Премьер зал» Артем Чулочников с подробной презентацией на тему нюансов и перспектив инвестиций в открытие новых кинотеатров. Основатель и генеральный директор компании Game Art Pioneers Дмитрий Здесев собрал полный зал с презентацией об игровых медиафраншизах. Продюсер Ольга Трифонова подчеркнула, что согласно результатам исследований, именно игры являются основным конкурентом кино как вида досуга, и объединения данных форматов в рамках одного проекта является очень эффективной коммерческой стратегией. Директор по внешним и региональным связям кинокомпании BAZELEVS, ведущий продюсер и директор по маркетингу кинокомпании «Проспект Мира» Ирэн Ванидовская обратила внимание продюсеров на возможности, которые дает кинокомпании и проекту привлечение продакт-плейсмента: это и дополнительный доход, и возможность сэкономить бюджет производства.
Деловая программа завершилась выступлением международных партнеров форума «Российский кинобизнес», компании Kunay Film из Турции. Главной новостью стал анонс турецкой версии лидера российского проката – проекта «Холоп» — с Керемом Бюрсином в главной роли.
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