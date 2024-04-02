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Попугай Кеша, Винни Пух и Кот Матроскин помолодеют

2 апреля
2024 год

Новости кино >>
2 апреля 2024

К 88-летию «Союзмультфильма» на экраны выйдет короткометражка, в которой герои знаменитых мультфильмов «золотой коллекции» предстанут в детском возрасте. «Помолодеют» Попугай Кеша, Винни Пух, Кот Матроскин и Львенок из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню». Об этом сообщила председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в ходе весеннего лицензионного саммита киностудии.

Попугай Кеша, Винни Пух и Кот Матроскин помолодеют
фото: Союзмультфильм

«Мы хотим создать мультфильм для наших самых маленьких зрителей: любимые герои их родителей, дедушек и бабушек станут ровесниками малышей и расскажут им новую историю, и это очень знаковый момент, что возвращение героев произойдет в год 88-летия "Союзмультфильма". Перевернутая «восьмерка» — символ бесконечности — именно такой бесконечной на сюжеты, героев, смыслы, вдохновение мы видим нашу мультвселенную. И наша команда будет очень рада, если наш новый мультфильм соберет у экранов поколения зрителей», — подчеркнула Юлиана Слащева.

Она также напомнила, что этот опыт объединения героев классики из разных лент – не первый для «Союзмультфильма»: в декабре 2023 года киностудия представила зрителям короткометражный фильм «Принцессы. Сказочный голос», героинями которого стали персонажи «золотой коллекции» — Забава из «Летучего корабля», Принцесса Бременская, Золушка и принцесса из картины «Принцесса и Людоед». Как ожидается, премьера новой анимационной короткометражки состоится летом этого года.
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