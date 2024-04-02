Александр Самойленко, Влад А4 и Илья Авербух составят компанию «Папиным дочкам»

Продолжение сериала «Папины дочки. Новые» стартует 15 апреля в 19:30 на СТС. По просьбе поклонников в проект вернутся любимые герои в исполнении Александра Самойленко, который сыграет стоматолога Антонова, и других актеров, а компанию им составят видеоблогер Влад А4 и продюсер ледовых шоу Илья Авербух, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету спустя полгода после ухода Даши Веник (Филипп Бледный) продолжает оттачивать бытовые и родительские навыки, параллельно разбираясь с карьерой и личной жизнью. Этому не способствуют члены большой семьи, которые подкидывают новые проблемы. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе. К счастью, на помощь всегда приходят Васнецовы, а Тамара (Татьяна Орлова) и школьный психолог (Ксения Теплова) неожиданно тоже сближаются с Васильевыми.
«Как и "Ледниковый период", "Папины дочки" стали культовыми для своего поколения. Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В "Папиных дочках", так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен», — признается Илья Авербух, который снимался вместе с супругой Лизой Арзамасовой.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Режиссерское кресло во втором сезоне заняли Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы») и Аскар Бисембин («Два холма»). Над сценарием новых серий работали авторы первых сезонов «Папиных дочек», «Чебурашки», «Кухни» и других комедийных хитов. В прошлом году «Папины дочки. Новые» стали самой заметной премьерой сентября и октября: по итогам двух месяцев проект занял первое место в рейтинге Индекса Кинопоиск Pro, а на премьерной неделе возглавил топ российских комедийных сериалов. Первый сезон комедии только в телеэфире посмотрели 37 миллионов зрителей.
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