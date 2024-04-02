Владимир Канухин станет «Ректором» 25 апреля

Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным и Михаилом Горевым выйдет на PREMIER 25 апреля. Драмеди расскажет о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба сериала «Ректор»
По сюжету главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?
«На российском рынке почти нет игровых сериалов о молодых ученых, где они были бы показаны просто как живые люди: со своими мечтами и страхами, амбициями и ошибками, разными характерами и личными интересами. Нам бы хотелось, чтобы в России появились сериалы о научном сообществе "изнутри". "Ректор" — как раз такой проект для молодой аудитории. И в первую очередь для самих ученых, преподавателей, студентов, управленцев в сфере образования, которые в чем-то узнают себя, а с чем-то поспорят», - отметила исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина.
фото: пресс-служба сериала «Ректор»
Съемки сериала проходили в Университете науки и технологий МИСиС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.
«Мы решили сделать невозможное и создать остросюжетный сериал о научном сообществе с его интригами, подковерной борьбой, рискованными научными экспериментами и открытиями, которые могут изменить все. И, кажется, у нас это получилось. Сериал смотрится на одном дыхании. Поэтому мы выпускаем на платформе Premier 25 апреля сразу все эпизоды "Ректора", чтобы у зрителей была возможность уйти в так называемый сериальный запой. Очень надеемся, что зрители попадут под обаяние молодого ректора и проникнутся миром науки», – отметил продюсер сериала Жан Просянов.
В 2022 году сериал был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново. А в 2024-м был включен в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.
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