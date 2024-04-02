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«Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским покажут на закрытии 46-го Московского международного кинофестиваля

2 апреля
2024 год

Новости кино >>
2 апреля 2024
46-й Московский международный кинофестиваль объявил программу и жюри. В этом году ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля в Москве. Фильмом открытия смотра станет картина «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага. Закроется фестиваль ожидаемой премьерой российского блокбастера «Майор Гром: Игра» Олега Трофима.



В фестивале с учетом смотра БРИКС участвуют более 260 фильмов — это примерно на 20% больше, чем в 2023 году. Впрочем, это не окончательная цифра, в программах возможны добавления. География стран, участвующих в ММКФ, превышает 50 стран.

В основной конкурс вошли фильмы «21 рубин» режиссера Чиприана Мега (Румыния), «Всe вскроется» Петера Кеглевича (Австрия), «Выжить в мо...» Григоре Бекета (Республика Молдова, Россия, Румыния), «Дыхание холода» Нахида Азизи Седига (Иран), «Лесной царь» Горана Радовановича (Сербия, Болгария), «Мартин читает Коран» Юрия Сауле (Германия), «Меж псом и волком» Мурата Дюзгюноглу (Турция), «Нирвана» Асифа Ислама (Бангладеш), «Пришелец» Ивана Соснина (Россия), «Стыд» Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар), «Шлимазл» Силке Эндерса (Германия). Председателем жюри основного конкурса стал исландский режиссер, сценарист, продюсер Фридрик Тор Фридрикссон. В жюри также вошли сценарист, режиссер, продюсер Игорь Волошин, актриса Елена Лядова, режиссер документального и игрового кино из Турции Хусейн Карабей.

В секции неигрового кино покажут картины «Где мой дом?» Анны Бергер (Финляндия, Россия), «И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли» Дарины Умновой (Россия), «Ладья» Сэма Калантари (Иран), «Мэй» Ло Донга (Китай), «Нелюбимка» Станислава Сорокина (Россия), «Самозванцы» Роко Д. Маркеса (Мексика, Австралия), «Территория» Алекса Галана (Испания, Кыргызстан), «Я иду домой» Владислава Рыткова (Россия). В жюри конкурса документального кино вошли один из ведущих африканских документалистов Рехад Десай (председатель), турецкий сценарист и режиссер неигрового кино Хакан Айтекин, российский режиссер и сценарист Сергей Головецкий.

В программу «Первая серия» вошли проекты «Трасса» (Россия, Оkkо), «Проект „Прометей“» (Россия, Кинопоиск), «Нелюди» (Словения), «Панчо Вилья» (Мексика), «Львиная шкура» (Иран), «Визитер» (Исландия).

«Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским покажут на закрытии 46-го Московского международного кинофестиваля
фото: кадр из сериала «Трасса»

В конкурсе короткометражного кино покажут картины «New» Жени Казанкиной (Россия, Италия), «В этом городе нет моря» Ману Зилвети (Бразилия), «Взгляд» Оливера де Бре (Германия), «Воспоминания желтой реки» Шан Цзи (Китай), «Дона Ирен» Густаво Кампоса (Бразилия), «До встречи» Хо Сонван (Республика Корея), «Звери» Андреса Фелипе Анхель Мачете (Колумбия), «Золотой ветер» Андре Хаято Сайто (Бразилия), «Зомби» Франка Бенитеса (Колумбия), «Йена» Аны Сесилии Эстрабу (Аргентина), «Клерк» Уджала Пола (Индия), «Нет места для него» Хао У (Китай), «Ностальгия по озеру» Артуро Масьеля (Парагвай, Испания, Аргентина), «Панорамный вихрь» Вэй Бохань, «Партнеры» Хосе Марии Флорес (Испания), «Сломанный человек» Син Липэна (Китай), «Таксидермист» Сусана Саламата и Бехзада Алави (Иран), «Тридцать секунд» Ивана Соснина (Россия), «Яркий холод» Али Дараи (Иран). В жюри конкурса короткометражного кино вошли ведущий представитель марокканской киноиндустрии, режиссер, сценарист, кинокритик Абделила эль-Джаухарим (председатель), актриса Мария Андреева, режиссер и продюсер из США Макс Вайсберг.

В конкурс «Русские премьеры» вошли работы «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Лгунья» Юлии Трофимовой, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой. В составе жюри конкурса «Русские премьеры»: продюсер кино и ТВ Александр Акопов (председатель), актриса театра, кино и ТВ, режиссер, сценарист Татьяна Лютаева, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Зайцев.

В рамках Московского международного кинофестиваля также состоится фестиваль стран БРИКС, куда вошли 8 фильмов из России, Китая, Ирана, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и Бразилии. Гостям смотра покажут картины «Ненормальный» Ильи Маланина, «Шаг к мечте: раз и навсегда» Дуна Чэнпэна (Китай), «После ухода» Реза Неяти (Иран), «Примитив» Амитаба Чатерджи (Индия), «Сэкондс» Лиеса Куна (ЮАР), «Жокей пустыни» Абу Бакр Шауки (Саудовская Аравия, Египет), «Крысиная дыра» Моххамеда Эль-Саммана (Египет), «Пуреза» Ренато Барбиери (Бразилия). Возглавит жюри БРИКС российский режиссер и продюсер Алексей Пиманов. Кроме того, в жюри Найла аль Хаджа (ОАЭ), Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), Рао Шугуанг (Китай), Флоренс Мейсебе ( ЮАР).
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   2.04.2024 - 18:39
Представительство обалденное, много нового кино с разных стран. Конечно, это мало что значит, какого они там качества большой вопрос. читать далее>>
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