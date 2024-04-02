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Федор Добронравов уходит в строительный бизнес во втором сезоне «Мастодонта»

2 апреля
2024 год

Новости кино >>
2 апреля 2024

В Москве стартовали съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Федором Добронравовым в главной роли. В продолжениии к уже полюбившимся героям присоединятся новые персонажи в исполнении Александра Самойленко, Алексея Золотовицкого, Никиты Тарасова, Дмитрия Колчина, Анастасии Акатовой и других артистов. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Эволюшн Пикчерс», которая занимается производством сериала.

Федор Добронравов уходит в строительный бизнес во втором сезоне «Мастодонта»
фото: пресс-служба кинокомпании «Эволюшн Пикчерс»

В первом сезоне деятельный чиновник из провинции Виктор Петрович Молодцов (Федор Добронравов) покорил цифровую Москву и обрел дочь Катю (Ольга Медынич) с внуком Ростиком (Савелий Кудряшов). Самое время спокойно встретить старость в кругу семьи, но неожиданно ему приходится изменить планы. Тамару Кулик (Елена Яковлева) — мать Кати, арестовывают по инициативе ее конкурентов. В связи с этим Виктор Петрович вынужден возглавить ее бизнес — крупного девелопера «КУЛИКСТРОЙ».

«На мой взгляд, Виктор Петрович — настоящий народный герой. Он способен найти решение любой проблемы в любой сфере. И к тому же он умеет делать людей добрее. Все дело в его неравнодушии и отзывчивости. Я очень счастлив, что могу быть таким героем в кино. И хочется верить, что у каждого в жизни найдется свой Виктор Петрович», — говорит Федор Добронравов.

Молодцову предстоит защитить семью и восстановить доброе имя Тамары, при этом оставаясь верным себе и своим принципам. На фоне всех сложностей Виктор Петрович и Тамара сближаются. Молодцов верит, что давно утерянные чувства вернулись и поэтому решает действовать на опережение — он делает давней возлюбленной предложение. Однако, выясняется, что ее сердце занято другим.

Федор Добронравов уходит в строительный бизнес во втором сезоне «Мастодонта»
фото: пресс-служба кинокомпании «Эволюшн Пикчерс»

«В новом сезоне мою героиню Тамару Кулик ожидает много непростых ситуаций. Моя Тамара сильная и независимая, за ее плечами стоит большая компания. Но удивительным образом все складывается так, что единственным человеком, к кому она может обратиться за помощью оказывается Виктор Петрович, которого она не признавала в первом сезоне. “Мастодонт” - сериал, в котором на первый план выводятся такие ценности, как честность, отзывчивость и взаимопомощь. Я уверена, что эту историю стоит смотреть зрителям всех возрастов», — добавляет Елена Яковлева.

Режиссером проекта выступает Станислав Довжик. Первый сезон занял второе место в топе самых просматриваемых сериалов 2023 года, созданных при поддержке ИРИ. Премьера продолжения должна состояться в октябре 2024 года.
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Федор Добронравов уходит в строительный бизнес во втором сезоне «Мастодонта» фотографии
Федор Добронравов уходит в строительный бизнес во втором сезоне «Мастодонта» фотографии
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