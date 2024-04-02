Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53»

В сети появилась первая тизер-сцена из ретродетектива о последствиях массовой амнистии в СССР «Горький 53». Над проектом работали онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ и кинокомпания ТРОМЕДИА. В ролике капитан Шведов (Алексей Барабаш) рассказывает жене (Екатерине Климовой) о встрече со старым довоенным знакомым Иваном Астафьевым (Андреем Фроловым). Вот только, судя по всему, это имя для супруги — не пустой звук.
Действие разворачивается в 1953 году. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.
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