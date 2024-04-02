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Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53»

2 апреля
2024 год

Новости кино >>
2 апреля 2024

В сети появилась первая тизер-сцена из ретродетектива о последствиях массовой амнистии в СССР «Горький 53». Над проектом работали онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ и кинокомпания ТРОМЕДИА. В ролике капитан Шведов (Алексей Барабаш) рассказывает жене (Екатерине Климовой) о встрече со старым довоенным знакомым Иваном Астафьевым (Андреем Фроловым). Вот только, судя по всему, это имя для супруги — не пустой звук.



Действие разворачивается в 1953 году. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.

Автором сценария выступил Сергей Иванов, режиссером-постановщиком Сергей Коротаев, известный по проектам «Сансара» и «Мосгаз». Продюсерами проекта стали Тимур Вайнштейн, Роман Елистратов и Олег Бланк, креативными продюсерами — Инна Оркина-Сексте и Александра Макарьева.

Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также снялись Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Анатолий Журавлев, Александр Семчев, Любовь Константинова и другие. Премьера проекта состоится на Иви и на телеканале НТВ в 2024 году.
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Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53» фотографии
Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53» фотографии
Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53» фотографии
Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53» фотографии
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