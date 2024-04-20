Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

Кот-призрак и студия Ghibli едут в Канны, эльфийка записывается в спортзал, а самый известный аниме-фигурист больше не выйдет на лед. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об экранизации
трогательного ваншота о школьницах-мангачках «Оглянись
» или новых сценаристах игрового фильма
по манге «Ванпанчмен
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Немецкий классик Вернер Херцог
разоткровенничался в интервью Variety
и поведал, что озвучил персонажа для грядущего
мультфильма Пона Джун-Хо
о морских существах (да, это не про Японию, но эни
, дунхуа
и аниме — братья навек). Во Франции же скоро пройдет Каннский кинофестиваль, где в значимой секции «Двухнедельник режиссеров» покажут «Бакэнэко Андзу
» Ёко Куно
— французско-японскую копродукцию о коте-призраке и одинокой девочке. 23 апреля мобильная игра Blue Lock Project: World Champion
получит англоязычную локализацию: примерить на себя роль «неограненных алмазов атаки
» смогут не только кандидаты в футбольную сборную Японии. Про ретро-платформы в Японии тоже не забывают: в июле аркадные залы страны украсят игровые автоматы
с Pokemon Frienda
. В пострадавшем от недавнего землетрясения городе Нанао, что в префектуре Исикава, пройдет выставка по «Бессоннице после школы
», а средства от продажи билетов, открыток, манги и лимитированного мерча передадут в фонд восстановления полуострова Ното от последствий стихийного бедствия. «Ледяная юность
» — полнометражное продолжение культового спокона
«Юри на льду
» — растаяла: студия Mappa
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
») «по сумме причин» решила отменить проект, который многие ждали с 2017-го. Боксерская манга «Первый шаг
» уходит на недельный перерыв, но не пугайтесь: автору Дзёдзи Морикаве
нужно время, чтобы подготовится к сдвоенному выпуску в журнале Weekly Shonen Magazine
. И главное сокровище недели: легендарный режиссер Ринтаро
(в миру — Сигэюки Хаяси), поставивший «Галактический экспресс 999
», «Жар-птицу
», «Хармагеддон
» и много чего еще, завел аккаунт в запрещенной на территории РФ соцсети с фотокарточками и рилсами (ищите rintaro.official
).
НА НЕДЕЛЬКУ, ДО ВТОРОГО, Я УЕДУ В БРОНЗОВЫЙ ВЕК
Сай-фай «Патруль времени Бона
», анонсированный
в прошлом году студией Bones
(«Бездомный Бог
», «Стальной алхимик: Братство
»), обзавелся свежим трейлером. Первый сезон аниме по манге знаменитого Хироси Фудзимото
(одного из создателей «Дораэмона
») покажут на Netflix
2 мая, а второй — всего через два месяца: 17 июля.
Школьник Бон Намихара становится агентом тайной организации будущего Патруль времени. Вместе с пилотессой Рим Стим и слизеобразным существом Буёёном он отправляется в путешествие по эпохам, чтобы спасать погибших людей, при этом не изменяя ход истории. В ролике показаны несколько сцен из доисторических времен, бронзового века, Средневековья и Второй мировой войны. К основному актерскому составу
присоединился Мамору Мияно
(Арсен Люпен
из «Фарса убитой нежити
», Эпсилон
из «Плутона
»), который и озвучит Буёёна.
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Парадокс общаги: «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»
ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ, НО ЭТО НЕТОЧНО
24 мая в японских кинотеатрах выйдет вторая часть «Мертвых-мертвых демонов
» от студии Production +h
(«Дети на орбите
»), а значит, самое время посмотреть живой-живой трейлер. Фильм удивит зрителей оригинальной концовкой, придуманной под руководством автора манги Инио Асано
. Первая часть, которая вышла 22 марта, произвела большое впечатление
на Макото Синкая
.
Старшеклассницы Кадодэ и Оран пытаются строить будущее на фоне межгалактической битвы, где человечество противостоит армии безобидных инопланетян (их можно увидеть в ролике). В трейлере также звучат заглавные темы дилогии: ano
, озвучившая Оран, написала и исполнила трек Zezezezettai Seiiki
, с Рирой Икутой
(голос Кадодэ) на бэк-вокале. В песне Seishun Ouka
произошла рокировка: Икута взяла на себя главные партии, а ano ей подпевает.
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«Пожалуйста, спасите мою Землю!» — культовое аниме из 1980-х
ХАЯО МИЯДЗАКИ ПРОШЕЛ ЖИЗНЬ
В мае студия Ghibli
(оскароносные «Унесенные призраками
» и «Мальчик и птица
») получит почетную Золотую пальмовую ветвь на 77-м Каннском кинофестивале. «Впервые в истории мы решили чествовать не отдельного человека, а организацию. Студия Ghibli делает японскую анимацию одним из великих приключений синефилии, сочетая традицию и современность. Их персонажи населют наше воображение богатыми, яркими вселенными и чувственными, захватывающими историями
», — делятся организаторы мероприятия.
В ответ на награду соучредитель Ghibli Тосио Судзуки
сказал: «Для меня большая честь и радость, что студия удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви». Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Каннский фестиваль. 40 лет назад Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и я основали студию Ghibli с желанием донести высококачественную анимацию до детей и взрослых любого возраста. Сегодня наши фильмы смотрят люди по всему миру, и многие посетители приходят в Музей и Парк Ghibli, чтобы самим окунуться во вселенную наших фильмов. Мы действительно прошли долгий путь, чтобы наше детище стало такой большой организацией. Хотя мы с Миядзаки значительно постарели, я уверен, что Studio Ghibli продолжит решать новые задачи под руководством сотрудников, которые сохранят дух компании. Надеюсь, вы, как и я, с нетерпением ждете, что же будет дальше»
.
Студия прославилась такими анимационными фильмами, как «Небесный замок Лапута
», «Мой сосед Тоторо
», «Могила светлячков
», «Ведьмина служба доставки
», «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
», «Ходячий замок
», «Рыбка Поньо на утесе
» и «Сказание о принцессе Кагуя
».
Ранее журнал Time включил Хаяо Миядзаки в список «100 самых влиятельных людей 2024 года
». Легендарный постановщик — единственный труженник аниме-индустрии в списке (правда, к нему присоединились три представителя Японии, включая двух университетских профессоров и социолога). Вспоминая работы маэстро, режиссер и продюсер Гильермо дель Торо
пишет: «Творчество Миядзаки вызывают редкую эмоцию — дрожь узнавания той красоты, которая невозможна в реальном мире и существует только в его фильмах. Но при этом он еще и жестокий реалист в вопросах жадности, войны и человеческой ярости. Он знает, что мы формируем и разрушаем планету, что люди — лучшее и худшее, что есть в нашем мире
».
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Планета сокровищ: все фильмы Хаяо Миядзаки от лучшего к гениальному
ВЕСЕЛО И ВКУСНО
Экранизация манги Synecdoche
«Эльф не может сидеть на диете
» получила первый трейлер. Премьера необычного фэнтези намечена на июль. Эльфийка Эруфуда стесняется возвращаться в родное королевство, так как набрала изрядное количество лишних килограммов из-за безудержного употребления картошки-фри. Чтобы восстановить прежнюю форму, она обращается к остеопату токийской клиники Томоацу Наоэ, который помогает барышне составить план диеты и упражнений, а вскоре оказывается втянут в проблемы фантастических существ, обосновавшихся в Японии.
Руководить процессом похудения будет Тосикацу Токоро
(«Однушка лорда демонов и героя
», «Яркая Тихая
») на новой студии Elias
. Сценарий написал Юки Такабаяси
(«Патриотизм Мориарти
»), а персонажей придумал Кацуюки Сато
(«Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка
», «Досанко-гяру чудо как милы
»). Эруфуду и Наоэ озвучат Аяса Ито
(Гаруми Лу
из «Слишком милого кризиса
») и Такахидэ Исии
(Таро Дж. Судзуки из «Ежемесячника бредовой науки
»).
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25 самых ожидаемых аниме весеннего сезона
ЭХО ИМПЕРИАЛИЗМА
«Темное вторжение
» — первый из семи полнометражных аниме цикла «Ямато навсегда: Мятежник 3199
» — выйдет в японских кинотеатрах 19 июля, а пока смотрим свежий тизер и вспоминаем
, что было в предыдущем.
Спустя два года после гибели планет-близнецов Гамилас и Искандар в Солнечной системе появляется таинственный гигантский объект — «Великое перерождение». Экипаж линкора «Ямато» получает зловещее распоряжение, а инопланетные захватчики спокойно прибывают на Землю, несмотря на многоуровневую защиту.
В ролях:
Альфонс — Макото Фурукава
(Холмс
из «Сказа о парии
», Фуюки Ямамото
из «Случайного такси
»).
Изидор — Сюн Хориэ
(Джордж Глуман
из «Семьи шпиона
», Ёсино Кадзуки
из «Богини идола-мерзавца
»).
Сэйя Китано — Косукэ Ториумэ
(Харуаки Курама
из «Аяки
», Гёкко
из «Истребителя демонов
»).
Такэси Агэха — Юто Уэмура
(Торфинн
из «Саги о Винланде
», Ацуси Накадзима
из «Прозы бродячих псов
»).
Рэмбелл — Такуя Эгути
(Дотт Баррэт
из «Магии и мускулов
», Блю
из «Выходного господина Злодея
»).
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Как «Ведьма с Меркурия» достигает космических высот драмы
Бонус
: конструкция для нагаси сомэн в форме легендарного покемона
Рэйквазы, которую можно будет приобрести в Японии с 1 июня за 14 690 иен (около $99).
Сомэн — тонкая пшеничная лапша, которую принято есть холодной. Нагаси сомэн — любопытная летняя традиция, которую японцы практикуют на свежем воздухе: упомянутое блюдо запускают по бамбуковым желобам с холодной водой, а задача едока — палочками выловить яство (что не так-то просто), окунуть в бульон или соевый соус, после чего заслуженно насладиться добычей.
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«Рыбалка для школьниц после занятий» — аниме о другом народном промысле
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать перевод основательного интервью с легендарным аниматором Оцуки Ясуо, который стоял у истоков «Люпена III» и видел первые шаги Миядзаки в режиссуре, а также узнать больше о Ринтаро, неутомимой студии MAPPA или создании космического саундтрека к новейшей «Жар-птице»
.
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