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Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

20 апреля
2024 год

Новости кино >>
20 апреля 2024
Кот-призрак и студия Ghibli едут в Канны, эльфийка записывается в спортзал, а самый известный аниме-фигурист больше не выйдет на лед. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об экранизации трогательного ваншота о школьницах-мангачках «Оглянись» или новых сценаристах игрового фильма по манге «Ванпанчмен»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Немецкий классик Вернер Херцог разоткровенничался в интервью Variety и поведал, что озвучил персонажа для грядущего мультфильма Пона Джун-Хо о морских существах (да, это не про Японию, но эни, дунхуа и аниме — братья навек). Во Франции же скоро пройдет Каннский кинофестиваль, где в значимой секции «Двухнедельник режиссеров» покажут «Бакэнэко Андзу» Ёко Куно — французско-японскую копродукцию о коте-призраке и одинокой девочке. 23 апреля мобильная игра Blue Lock Project: World Champion получит англоязычную локализацию: примерить на себя роль «неограненных алмазов атаки» смогут не только кандидаты в футбольную сборную Японии. Про ретро-платформы в Японии тоже не забывают: в июле аркадные залы страны украсят игровые автоматы с Pokemon Frienda. В пострадавшем от недавнего землетрясения городе Нанао, что в префектуре Исикава, пройдет выставка по «Бессоннице после школы», а средства от продажи билетов, открыток, манги и лимитированного мерча передадут в фонд восстановления полуострова Ното от последствий стихийного бедствия. «Ледяная юность» — полнометражное продолжение культового спокона «Юри на льду» — растаяла: студия MappaМагическая битва», «Безумный азарт») «по сумме причин» решила отменить проект, который многие ждали с 2017-го. Боксерская манга «Первый шаг» уходит на недельный перерыв, но не пугайтесь: автору Дзёдзи Морикаве нужно время, чтобы подготовится к сдвоенному выпуску в журнале Weekly Shonen Magazine. И главное сокровище недели: легендарный режиссер Ринтаро (в миру — Сигэюки Хаяси), поставивший «Галактический экспресс 999», «Жар-птицу», «Хармагеддон» и много чего еще, завел аккаунт в запрещенной на территории РФ соцсети с фотокарточками и рилсами (ищите rintaro.official).

Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

НА НЕДЕЛЬКУ, ДО ВТОРОГО, Я УЕДУ В БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Сай-фай «Патруль времени Бона», анонсированный в прошлом году студией BonesБездомный Бог», «Стальной алхимик: Братство»), обзавелся свежим трейлером. Первый сезон аниме по манге знаменитого Хироси Фудзимото (одного из создателей «Дораэмона») покажут на Netflix 2 мая, а второй — всего через два месяца: 17 июля.


Школьник Бон Намихара становится агентом тайной организации будущего Патруль времени. Вместе с пилотессой Рим Стим и слизеобразным существом Буёёном он отправляется в путешествие по эпохам, чтобы спасать погибших людей, при этом не изменяя ход истории. В ролике показаны несколько сцен из доисторических времен, бронзового века, Средневековья и Второй мировой войны. К основному актерскому составу присоединился Мамору Мияно (Арсен Люпен из «Фарса убитой нежити», Эпсилон из «Плутона»), который и озвучит Буёёна.

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ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ, НО ЭТО НЕТОЧНО

24 мая в японских кинотеатрах выйдет вторая часть «Мертвых-мертвых демонов» от студии Production +hДети на орбите»), а значит, самое время посмотреть живой-живой трейлер. Фильм удивит зрителей оригинальной концовкой, придуманной под руководством автора манги Инио Асано. Первая часть, которая вышла 22 марта, произвела большое впечатление на Макото Синкая.


Старшеклассницы Кадодэ и Оран пытаются строить будущее на фоне межгалактической битвы, где человечество противостоит армии безобидных инопланетян (их можно увидеть в ролике). В трейлере также звучат заглавные темы дилогии: ano, озвучившая Оран, написала и исполнила трек Zezezezettai Seiiki, с Рирой Икутой (голос Кадодэ) на бэк-вокале. В песне Seishun Ouka произошла рокировка: Икута взяла на себя главные партии, а ano ей подпевает.

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ХАЯО МИЯДЗАКИ ПРОШЕЛ ЖИЗНЬ

В мае студия Ghibli (оскароносные «Унесенные призраками» и «Мальчик и птица») получит почетную Золотую пальмовую ветвь на 77-м Каннском кинофестивале. «Впервые в истории мы решили чествовать не отдельного человека, а организацию. Студия Ghibli делает японскую анимацию одним из великих приключений синефилии, сочетая традицию и современность. Их персонажи населют наше воображение богатыми, яркими вселенными и чувственными, захватывающими историями», — делятся организаторы мероприятия.

Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

В ответ на награду соучредитель Ghibli Тосио Судзуки сказал: «Для меня большая честь и радость, что студия удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви». Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Каннский фестиваль. 40 лет назад Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и я основали студию Ghibli с желанием донести высококачественную анимацию до детей и взрослых любого возраста. Сегодня наши фильмы смотрят люди по всему миру, и многие посетители приходят в Музей и Парк Ghibli, чтобы самим окунуться во вселенную наших фильмов. Мы действительно прошли долгий путь, чтобы наше детище стало такой большой организацией. Хотя мы с Миядзаки значительно постарели, я уверен, что Studio Ghibli продолжит решать новые задачи под руководством сотрудников, которые сохранят дух компании. Надеюсь, вы, как и я, с нетерпением ждете, что же будет дальше».

Студия прославилась такими анимационными фильмами, как «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Могила светлячков», «Ведьмина служба доставки», «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе» и «Сказание о принцессе Кагуя».

Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

Ранее журнал Time включил Хаяо Миядзаки в список «100 самых влиятельных людей 2024 года». Легендарный постановщик — единственный труженник аниме-индустрии в списке (правда, к нему присоединились три представителя Японии, включая двух университетских профессоров и социолога). Вспоминая работы маэстро, режиссер и продюсер Гильермо дель Торо пишет: «Творчество Миядзаки вызывают редкую эмоцию — дрожь узнавания той красоты, которая невозможна в реальном мире и существует только в его фильмах. Но при этом он еще и жестокий реалист в вопросах жадности, войны и человеческой ярости. Он знает, что мы формируем и разрушаем планету, что люди — лучшее и худшее, что есть в нашем мире».

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ВЕСЕЛО И ВКУСНО

Экранизация манги Synecdoche «Эльф не может сидеть на диете» получила первый трейлер. Премьера необычного фэнтези намечена на июль. Эльфийка Эруфуда стесняется возвращаться в родное королевство, так как набрала изрядное количество лишних килограммов из-за безудержного употребления картошки-фри. Чтобы восстановить прежнюю форму, она обращается к остеопату токийской клиники Томоацу Наоэ, который помогает барышне составить план диеты и упражнений, а вскоре оказывается втянут в проблемы фантастических существ, обосновавшихся в Японии.



Руководить процессом похудения будет Тосикацу ТокороОднушка лорда демонов и героя», «Яркая Тихая») на новой студии Elias. Сценарий написал Юки ТакабаясиПатриотизм Мориарти»), а персонажей придумал Кацуюки СатоДочь моей мачехи — моя бывшая девушка», «Досанко-гяру чудо как милы»). Эруфуду и Наоэ озвучат Аяса Ито (Гаруми Лу из «Слишком милого кризиса») и Такахидэ Исии (Таро Дж. Судзуки из «Ежемесячника бредовой науки»).

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ЭХО ИМПЕРИАЛИЗМА

«Темное вторжение» — первый из семи полнометражных аниме цикла «Ямато навсегда: Мятежник 3199» — выйдет в японских кинотеатрах 19 июля, а пока смотрим свежий тизер и вспоминаем, что было в предыдущем.


Спустя два года после гибели планет-близнецов Гамилас и Искандар в Солнечной системе появляется таинственный гигантский объект — «Великое перерождение». Экипаж линкора «Ямато» получает зловещее распоряжение, а инопланетные захватчики спокойно прибывают на Землю, несмотря на многоуровневую защиту.

В ролях:

Альфонс — Макото Фурукава (Холмс из «Сказа о парии», Фуюки Ямамото из «Случайного такси»).
Изидор — Сюн Хориэ (Джордж Глуман из «Семьи шпиона», Ёсино Кадзуки из «Богини идола-мерзавца»).
Сэйя Китано — Косукэ Ториумэ (Харуаки Курама из «Аяки», Гёкко из «Истребителя демонов»).
Такэси Агэха — Юто Уэмура (Торфинн из «Саги о Винланде», Ацуси Накадзима из «Прозы бродячих псов»).
Рэмбелл — Такуя Эгути (Дотт Баррэт из «Магии и мускулов», Блю из «Выходного господина Злодея»).

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Бонус: конструкция для нагаси сомэн в форме легендарного покемона Рэйквазы, которую можно будет приобрести в Японии с 1 июня за 14 690 иен (около $99).

Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

Сомэн — тонкая пшеничная лапша, которую принято есть холодной. Нагаси сомэн — любопытная летняя традиция, которую японцы практикуют на свежем воздухе: упомянутое блюдо запускают по бамбуковым желобам с холодной водой, а задача едока — палочками выловить яство (что не так-то просто), окунуть в бульон или соевый соус, после чего заслуженно насладиться добычей.

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Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать перевод основательного интервью с легендарным аниматором Оцуки Ясуо, который стоял у истоков «Люпена III» и видел первые шаги Миядзаки в режиссуре, а также узнать больше о Ринтаро, неутомимой студии MAPPA или создании космического саундтрека к новейшей «Жар-птице».
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Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю фотографии
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