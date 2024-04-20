Юри больше не будет, а Миядзаки — человек года: главные новости аниме за неделю

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Главные роли в пронзительной истории о творчестве озвучат дебютантки

Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы»

Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд»

Съемки продолжения остросюжетного детектива пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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