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Евгению Миронову на 46-м ММКФ вручили почетную премию «Верю» имени Константина Станиславского

20 апреля
2024 год

Новости кино >>
20 апреля 2024
Евгений Миронов на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля получил почетный спецприз «Верю» имени Константина Станиславского. Награду художественному руководителю Театра наций вручил президент ММКФ Никита Михалков.

Евгению Миронову на 46-м ММКФ вручили почетную премию «Верю» имени Константина Станиславского
фото: 5-tv.ru

«Знаменитое "Верю" состоит из очень маленьких вер. Когда-то вера родителей в тебя, что ты можешь, вера самого в себя, что я смогу, вера учителя в тебя. "Ведь можешь же, Женька" — говорил наш с Сережей учитель Олег Павлович Табаков. У него, в свою очередь, был учитель Василий Осипович Топорков, замечательный артист и педагог. А у него был учитель Константин Сергеевич Станиславский. Так что все правильно», — сказал Миронов при получении приза.

Премию выдающимся мастерам актерского искусства учредили на ММКФ в 1999 году. Среди ее лауреатов — Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев, Константин Хабенский и другие знаменитые актеры.
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