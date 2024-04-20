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Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб»

20 апреля
2024 год

Новости кино >>
20 апреля 2024
Опубликованы дублированный трейлер и постер жизнеутверждающей драмы «Сплетение судеб», которую компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 30 мая.



Зрителей ожидает экранизация мирового бестселлера «Сплетение», написанного актрисой и режиссером Летицией Коломбани. Она сама поставила картину по своему сценарию. Музыку к фильму написал композитор Людовико Эйнауди. В актерской команде — Ким Рейвер, Фотини Пелузо и Миа Мельцер.

Лента поведает о трех женщинах, чьи судьбы самым неожиданном образом оказываются сплетены воедино. По сюжету молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы.

Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб»
фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»

По словам Коломбани, «идея этого фильма появилась из моих поездок по миру. Я очень люблю путешествовать и общаться с местными женщинами. Меня всегда поражало, как нам приходится каждый день смотреть в лицо самым разным трудностям. Мне хотелось показать этих сильных героинь, то, как они живут в разных странах и в разных культурах, и то, какие подвиги совершают».
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фильмы
Сплетение судеб

фотографии >>
Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб» фотографии
Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб» фотографии
Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб» фотографии
Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб» фотографии
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