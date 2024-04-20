Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб»

Лента поведает о трех женщинах, чьи судьбы самым неожиданном образом оказываются сплетены воедино. По сюжету молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы.
фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»
По словам Коломбани, «идея этого фильма появилась из моих поездок по миру. Я очень люблю путешествовать и общаться с местными женщинами. Меня всегда поражало, как нам приходится каждый день смотреть в лицо самым разным трудностям. Мне хотелось показать этих сильных героинь, то, как они живут в разных странах и в разных культурах, и то, какие подвиги совершают».
обсуждение >>