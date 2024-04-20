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Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»

20 апреля
2024 год

Новости кино >>
20 апреля 2024

Стив Бушеми получил неизвестную роль во втором сезоне «Уэнздэй», уверяет Deadline.


В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.

Компанию Ортеге в сериале составили Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Перси Хайнс-Уайт, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Тора Берч и другие актеры.

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Восьмисерийное шоу от создателей «Тайн Смолвиля» Альфреда Гофа и Майлза Миллара и режиссера Тима Бертона, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса (просмотры преодолели отметку в 1 млрд часов). Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете. Кроме того, сериал и исполнительница титульной роли получили номинации на премию «Золотой глобус».
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