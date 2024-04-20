Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»

Стив Бушеми
получил неизвестную роль во втором сезоне «Уэнздэй
», уверяет Deadline
.
В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги
— единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.
Компанию Ортеге в сериале составили Эмма Майерс
, Хантер Дуэн
, Перси Хайнс-Уайт
, Гвендолин Кристи
, Кристина Риччи
, Луис Гусман
, Кэтрин Зета-Джонс
, Тора Берч
и другие актеры.
Читать
Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х
Восьмисерийное шоу от создателей «Тайн Смолвиля
» Альфреда Гофа
и Майлза Миллара
и режиссера Тима Бертона
, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса (просмотры преодолели отметку в 1 млрд часов). Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете. Кроме того, сериал и исполнительница титульной роли получили номинации на премию «Золотой глобус».
обсуждение >>