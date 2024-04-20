«Лучших в аду» переделают в шутер

Не успел отгреметь скандальный выход исторической игры «Смута» с Алексеем Ильиным
в образе Юрия Мислославского и Алиной Рин в роли Ирены, как российские разработчики представили публике еще один проект на грани фола, который может как выстрелить, так и провалиться.
Речь идет о сюжетном тактическом кооперативном шутере от первого лица «Лучшие в аду
», чей трейлер с одной колоритной фигурой в кадре появился
в сети. Это первая игра от молодой компании NoName Company из Владивостока.
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Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года
Создатели обещают игрокам погружение в реальную операцию, проведенную бойцами на всем известной территории. Основой послужат истории участников боевых действий, которые собирались в течение года, и боевик Андрея Щербинина
«Лучшие в аду
», вышедший в 2022-м.
По словам разработчиков, игра создается на движке Unreal Engine 4 «без государственной и какой-либо еще финансовой поддержки, это личная инициатива создателя компании».
Оригинальная лента с Алексеем Кравченко
повествует о подразделении «белых», выполняющем штурмовую операцию по захвату зданий. Им противостоят подразделения «желтых», которые окопались в этих зданиях и также готовы сражаться до конца. Перед штурмовиками, возглавляемыми бойцом с позывным Полигон, стоит сложная задача: взять под контроль высотку в центре города. Танки и БМП должны были облегчить трудное задание, но ожесточенное сопротивление противника, которого прикрывают крупнокалиберные минометы и ударные беспилотники, лишает атакующих преимущества.
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