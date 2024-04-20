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«Лучших в аду» переделают в шутер

20 апреля
2024 год

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20 апреля 2024
Не успел отгреметь скандальный выход исторической игры «Смута» с Алексеем Ильиным в образе Юрия Мислославского и Алиной Рин в роли Ирены, как российские разработчики представили публике еще один проект на грани фола, который может как выстрелить, так и провалиться.



Речь идет о сюжетном тактическом кооперативном шутере от первого лица «Лучшие в аду», чей трейлер с одной колоритной фигурой в кадре появился в сети. Это первая игра от молодой компании NoName Company из Владивостока.

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Создатели обещают игрокам погружение в реальную операцию, проведенную бойцами на всем известной территории. Основой послужат истории участников боевых действий, которые собирались в течение года, и боевик Андрея Щербинина «Лучшие в аду», вышедший в 2022-м.

«Лучших в аду» переделают в шутер
фото: vk.com

По словам разработчиков, игра создается на движке Unreal Engine 4 «без государственной и какой-либо еще финансовой поддержки, это личная инициатива создателя компании».

Оригинальная лента с Алексеем Кравченко повествует о подразделении «белых», выполняющем штурмовую операцию по захвату зданий. Им противостоят подразделения «желтых», которые окопались в этих зданиях и также готовы сражаться до конца. Перед штурмовиками, возглавляемыми бойцом с позывным Полигон, стоит сложная задача: взять под контроль высотку в центре города. Танки и БМП должны были облегчить трудное задание, но ожесточенное сопротивление противника, которого прикрывают крупнокалиберные минометы и ударные беспилотники, лишает атакующих преимущества.
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