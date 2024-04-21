Донал Глисон и Сабрина Импаччаторе снимутся в новом «Офисе»

Над сериалом работают авторы американской версии «Офиса» Грег Дэниэлс и Майкл Корман. Проект станет продолжением культового шоу. События нового «Офиса» будут происходить во вселенной сериала со Стивом Кареллом, но в центре сюжета будут другие герои.
Американская адаптация одноименного британского шоу «Офис» выходила с 2005 по 2013 год. Сериал включен в различные рейтинги лучших телепроектов и удостоен нескольких премий «Эмми». «Офис» показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. За роль этого запоминающегося персонажа Стив Карелл получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.
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