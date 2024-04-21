Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине

Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и кинокомпаниями «LOOKFILM» и «Место силы» продолжает съемки нового детективного драматического сериала Андрея Прошкина «Буровая». Главные роли исполняют Александр Яценко и Елена Николаева, заменившая на площадке Дарью Савельеву, которая не смогла продолжить работу в проекте по личным обстоятельствам, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Сериал «Буровая» представляет собой невероятно атмосферное и мрачное повествование. В его центре — история Юлии (Елена Николаева), чья жизнь рушится после трагической гибели сына в горной экспедиции. Сразу после похорон она получает на электронную почту странное видео, демонстрирующее, что ее сын, по всей видимости, жив. Юлия уверена, что его насильно удерживают в районе буровой платформы «Северная-2» на Сахалине. Она незамедлительно отправляется туда, а вскоре за ней следом вылетает ее бывший муж Андрей (Александр Яценко).Их встречает суровый и неприветливы край, где не очень-то жалуют чужаков, но родители готовы к тяжелым испытаниям и начинают поиски сына в умирающем заснеженном поселке.
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