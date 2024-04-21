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Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине

21 апреля
2024 год

Новости кино >>
21 апреля 2024
Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и кинокомпаниями «LOOKFILM» и «Место силы» продолжает съемки нового детективного драматического сериала Андрея Прошкина «Буровая». Главные роли исполняют Александр Яценко и Елена Николаева, заменившая на площадке Дарью Савельеву, которая не смогла продолжить работу в проекте по личным обстоятельствам, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Сериал «Буровая» представляет собой невероятно атмосферное и мрачное повествование. В его центре — история Юлии (Елена Николаева), чья жизнь рушится после трагической гибели сына в горной экспедиции. Сразу после похорон она получает на электронную почту странное видео, демонстрирующее, что ее сын, по всей видимости, жив. Юлия уверена, что его насильно удерживают в районе буровой платформы «Северная-2» на Сахалине. Она незамедлительно отправляется туда, а вскоре за ней следом вылетает ее бывший муж Андрей (Александр Яценко).Их встречает суровый и неприветливы край, где не очень-то жалуют чужаков, но родители готовы к тяжелым испытаниям и начинают поиски сына в умирающем заснеженном поселке.

В сериале также играют Макар Хлебников, Павел Колесов, Евгений Харитонов, Игорь Хрипунов, Дмитрий Поднозов, Глеб Пускепалис, Михаил Евланов и другие. В качестве оператора выступает Артем Емельянов. Написали мрачную детективную историю сценаристы Евгений Керов, Илья Малкин, Владислав Момджян, Денис Уточкин. Продюсерами нового сериала стали Александр Плотников, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.

Съемки сериала «Буровая» продлятся до этого лета. Премьера в Okko запланирована на 2025 год.
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Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине фотографии
Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине фотографии
Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине фотографии
Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине фотографии
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