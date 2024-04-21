Джон Траволта и Николас Кейдж вернутся к своим ролям в сиквеле «Без лица»

Боевик с элементами научной фантастики «Без лица», который снял Джон Ву, вышел на экраны в 1997 году и при бюджете в 80 млн долларов собрал почти 250 млн. В нем специальный агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта) выслеживает международных террористов, к одному из которых Кастору Трою (Николас Кейдж) имеет личные счеты. Во время операции по поимке преступников Трой оказывается в коме, а Шон, планирующий все же осуществить свой план, соглашается пересадить себе лицо лежащего в коме Кастора.
обсуждение >>