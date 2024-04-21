Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе

Леонардо ДиКаприо
может сыграть Фрэнка Синатру
в новом фильме Мартина Скорсезе
. Об этом сообщает Variety. На роль Авы Гарднер
— второй жены Синатры — претендует Дженнифер Лоуренс
.
Съемки байопика начнутся сразу после того, как режиссер получит согласие на использование образа культового музыканта у его дочери Тины Синатры
.
Финансированием ленты планирует заняться компания Apple, которая выпустила предыдущую работу режиссера «Убийцы цветочной луны
». Также на проект претендует студия Sony.
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