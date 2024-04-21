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Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе

21 апреля
2024 год

Новости кино >>
21 апреля 2024
Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе. Об этом сообщает Variety. На роль Авы Гарднер — второй жены Синатры — претендует Дженнифер Лоуренс.

Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе

Съемки байопика начнутся сразу после того, как режиссер получит согласие на использование образа культового музыканта у его дочери Тины Синатры.

Финансированием ленты планирует заняться компания Apple, которая выпустила предыдущую работу режиссера «Убийцы цветочной луны». Также на проект претендует студия Sony.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   21.04.2024 - 18:57
Радостная новость, наконец-то про Синатру снимут достойное кино. Ди Каприо при всей своей не похожести отличный кандидат. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе фотографии
Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе фотографии
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