«Фоллаут» продлили на второй сезон

Шоураннерами проекта значатся Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу занимались компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Идеологом и продюсером выступил глава игровой студии Bethesda Тодд Говард. В экранизации заняты Кайл Маклахлен, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и другие. Сериал «Фоллаут» вышел 12 апреля 2024 года. На Rotten Tomatoes проект получил 94% «свежести» от кинокритиков и 88% от аудитории.
«Джонатан, Лиза, Женева и Грэм заворожили мир своим новаторским и смелым шоу. Ожидания были велики, особенно среди поклонников компьютерной франшизы, и на сегодняшний день нам удалось лишь оправдывать их, попутно привлекая миллионы новых фанатов во вселенную. Мы очень рады анонсировать второй сезон сериала спустя всего неделю после его премьеры и ждем не дождемся еще дальше увести зрителей в сюрреалистичный мир "Фоллаута"», — заявила глава студии Amazon Дженнифер Салке.
События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
обсуждение >>