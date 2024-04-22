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Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима»

22 апреля
2024 год

Новости кино >>
22 апреля 2024

KION и студия LOOKFILM приступили к съемкам коммунальной комедии «Минус Дима» режиссера Анны Пармас с Тимофеем Трибунцевым, Екатериной Вилковой и Анной Михалковой в главных ролях. Сериал расскажет историю интеллигентных женщин из петербургской коммуналки, у которых на пути к мечте — покупке отдельного жилья — вдруг встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, где и состоится премьера проекта.

Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем-подкаблучником Толиком — всю жизнь живут в центре Петербурга в большой коммуналке. Наконец они принимают решение разъехаться и по-своему потратить доли квартире. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима — бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик и манипулятор, который давным-давно ушел из семьи. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки. Громовым предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с Димой, который
каждый день устраивает пьяные выходки и асоциально себя ведет. Избавиться от него по-хорошему не получается, и от отчаяния женщины решают — Диму надо убить.

«Я с большой радостью приступаю к съемкам в новом проекте Анны Пармас; с Анной мы уже не раз работали вместе. “Минус Дима” — это народная комедия с колоритом старого Петербурга — коммуналки, большие семьи и квартирный вопрос, который и становится камнем преткновения в нашей истории», — рассказывает Анна Михалкова.

По словам Анны Пармас, сериал основан на реальных и очень личных событиях. «Идея снять сериал про то, как четыре интеллигентные питерские женщины ничего не могут поделать с одним родственником-алкоголиком, не приходила в голову. Она просто была частью моей жизни. В какой-то момент я почувствовала, что готова просто уничтожить этого человека, причем примерно так, как в фильме «Пила». Тут-то я и поняла, что это идея сериала. Я мечтала, чтобы этого выдающегося персонажа — алкоголика Диму — сыграл Тимофей Трибунцев. На него мы с авторами и писали сценарий. В касте также две мои любимые артистки: Анна Михалкова, которая играет бывшую жену Димы и Надежда Маркина — бывшая теща — они так же были у нас в голове заранее», — добавляет режиссер.

Также в сериале сыграли Екатерина Ильина, Анна Рыцарева, Алексей Базанов, Александр Ильин- мл. и другие.
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Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима» фотографии
Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима» фотографии
Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима» фотографии
Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима» фотографии
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