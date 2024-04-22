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«Она ушла одна»: Хитоси Омика не может найти свою дочь в отрывке из фильма «Зло не существует»

22 апреля
2024 год

Новости кино >>
22 апреля 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из фильма «Зло не существует» оскароносного режиссера Рюсукэ Хамагути, снявшего ленту «Сядь за руль моей машины». В ролике главный герой, которого играет Хитоси Омика, приезжает за дочерью в школу и не может ее там найти. Картину выпустит в российский прокат 25 апреля компания «Экспонента фильм».



По сюжету маленькая Ханна живет вместе со своим отцом Такуми недалеко от Токио. Однажды местные жители узнают о плане строительства рядом с ними большого туристического комплекса, появление которого грозит уникальной природе региона. Чтобы наладить диалог с жителями и убедить их согласиться на строительство, представители строительной компании решают провести с ним целый день. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.

«Она ушла одна»: Хитоси Омика не может найти свою дочь в отрывке из фильма «Зло не существует»
фото: Экспонента фильм

Главные роли в картине также исполняют Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани и другие. Сценарий к фильму Рюсукэ Хамагути написал в соавторстве со своей коллегой по фильму «Сядь за руль моей машины», композиторкой Эико Исибаси, которая также создала музыку для нового фильма. Премьера «Зло не существует» состоялась на Венецианском кинофеcтивале, где картина получила «Особый приз жюри», а также премию международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). В копилке фильма также победа на London Film Festival.
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Зло не существуетСядь за руль моей машины

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