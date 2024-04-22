На следующей неделе РЕН ТВ покажет сразу два проекта собственного производства. Телепремьера исторического детективного сериала «Зло» по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого состоится 1 мая, а остросюжетная историческая драма Олега Фомина «Операция "Карпаты"» выйдет 5-го числа. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флеров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства – журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
Сериал «Операция "Карпаты"» начнут показывать 5 мая в 13:30. В этот день зрители смогут увидеть все части проекта, действие которого начинается в 1949 году. После очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Операцию возглавляет полковник Давыдов (Олег Фомин). Но подобраться к бандитам не так просто, поэтому действовать решают парадоксально. Из зоны, пообещав амнистию, вытаскивают вора-рецидивиста Чуму (Александр Лойе). Чуме предстоит научить оперативника-лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) уголовному жаргону – иначе «блатной музыке» – и всем «прихватам», которыми владеет сам. Несмотря на, что «блатной» и «служивый» – лютые враги, они все-таки вынуждены сотрудничать. А еще Чума должен свести Вороновского со своим учителем – авторитетным вором Копыто (Владимир Капустин), чтобы выйти через него на бандподпольем УПА.
Оперативники рассчитывали Чуму – элемента уголовного и ненадежного – побыстрее вывести из игры и подменить на опытного оперативника Леснова (Алексей Шевченков), имеющего огромный опыт внедрения. Но Леснов гибнет от шальной пули, заменять его некогда да и некем, поэтому Вороновскому придется внедряться в банду вместе со своим «врагом», каждую минуту рискуя быть разоблаченным. Так Ворон и Чума отправляются в Карпаты для самого опасного в их жизни приключения. Их цель – предотвратить крупные теракты против представителей Советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.
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