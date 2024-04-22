Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая

22 апреля
2024 год

Новости кино >>
22 апреля 2024
На следующей неделе РЕН ТВ покажет сразу два проекта собственного производства. Телепремьера исторического детективного сериала «Зло» по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого состоится 1 мая, а остросюжетная историческая драма Олега Фомина «Операция "Карпаты"» выйдет 5-го числа. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция Карпаты» состоится в начале мая
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Зрители увидят все части сериала «Зло» в один день, начиная с девяти утра. Роли в 12-серийном проекте Алексея Мурадова, снятом РЕН ТВ и кинокомпанией «Пиманов и партнеры», исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков, Андрей Чернышов и другие.

Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флеров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства – журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.

Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция Карпаты» состоится в начале мая
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Сериал «Операция "Карпаты"» начнут показывать 5 мая в 13:30. В этот день зрители смогут увидеть все части проекта, действие которого начинается в 1949 году. После очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Операцию возглавляет полковник Давыдов (Олег Фомин). Но подобраться к бандитам не так просто, поэтому действовать решают парадоксально. Из зоны, пообещав амнистию, вытаскивают вора-рецидивиста Чуму (Александр Лойе). Чуме предстоит научить оперативника-лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) уголовному жаргону – иначе «блатной музыке» – и всем «прихватам», которыми владеет сам. Несмотря на, что «блатной» и «служивый» – лютые враги, они все-таки вынуждены сотрудничать. А еще Чума должен свести Вороновского со своим учителем – авторитетным вором Копыто (Владимир Капустин), чтобы выйти через него на бандподпольем УПА.

Оперативники рассчитывали Чуму – элемента уголовного и ненадежного – побыстрее вывести из игры и подменить на опытного оперативника Леснова (Алексей Шевченков), имеющего огромный опыт внедрения. Но Леснов гибнет от шальной пули, заменять его некогда да и некем, поэтому Вороновскому придется внедряться в банду вместе со своим «врагом», каждую минуту рискуя быть разоблаченным. Так Ворон и Чума отправляются в Карпаты для самого опасного в их жизни приключения. Их цель – предотвратить крупные теракты против представителей Советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Оперативник Владимир Веревочкин и вор Александр Лойе провели «Операцию "Карпаты"»
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло»
Поиск по меткам
Рен ТВ
персоны
Владимир ВерёвочкинВладимир КапустинАлександр ЛойеАлексей МурадовДаниил СтраховЛюбовь ТолкалинаПавел ТрубинерАлександр УстюговЭдуард ФлёровОлег ФоминЕвгений ХаритоновЭдуард ХруцкийАндрей ЧернышовАлексей ШевченковБорис Щербаков
фильмы
ЗлоОперация "Карпаты"

анонс

Скорбим

Юрий Омельченко
20 апреля ушёл из жизни актёр Юрий Омельченко.
Нина Бызина
20 апреля ушла из жизни оперная певица Нина Бызина.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Илона Бальсите
Нурмухан Жантурин
Алексей Лукин
Анастасия Матвеева
Римас Моркунас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Александр Эрлих
Шерил Ли
Эрик Мабиус
Джеффри Дин Морган
Джек Николсон
Мишель Райан
Кэтрин Мэри Стюарт
Эмбер Хёрд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Бриллиантовая рука
комедия, приключения
СССР, 1968
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Зло не существует
драма
Япония, 2023
Наследник
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Канада, Франция, 2023
Пушистые спасатели: Новая команда
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Собачий побег
комедия, мелодрама, приключения, фильм о животных
Индия, 2023
Астрал. Шёпот мертвых
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2019
Блиндаж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
За пределами. Над водой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
За пределами. Оставить след
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
Неприличные гости
комедия
Россия, 2024
Почему ты?
драма, эротика
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен