Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром

Иви объявил о старте съемок криминальной драмы «Жар» с Даниилом Воробьевым в главной роли. Ради съемок актер согласился на необычный образ, в котором зритель точно еще его не видел, — с длинными волосами и пластическим гримом. Все ради того, чтобы сыграть роль одиозного звездного шеф-повара Марка, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Ключевые роли в проекте также сыграли Аня Чиповская и Марк Эйдельштейн.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В виду своего невыносимого характера звездный повар Марк оказывается выкинутым из топового столичного ресторана. Более того – теперь никто из ресторанного бизнеса не хочет иметь с ним дел. Единственный выход – открыть собственное место с начинающим поваром, которого Марк знает первый день, и заткнуть за пояс всю эту столичную мишуру. В поисках инвестиций новоиспеченные коллеги оказываются в должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.
«Меня очень привлекла режиссерская интерпретация сценария Андрея Стемпковского. На мой взгляд, Артем Аксененко построил самобытный мир, где у меня как у артиста есть уникальная возможность распять собственное эго и приблизиться к внутренней тишине. Изучить это состояние. Разобраться, почему же так сложно выдерживать то, что говорит эта тишина, почему любовь оказывается гораздо страшнее и сложнее ненависти. Эта работа будет интересна всем, кто задает или задавал себе подобные вопросы, тем, кто обрел внутренний покой, и тем, кто в пути к себе», — рассказывает Даниил Воробьев.
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