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Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром

22 апреля
2024 год

Новости кино >>
22 апреля 2024
Иви объявил о старте съемок криминальной драмы «Жар» с Даниилом Воробьевым в главной роли. Ради съемок актер согласился на необычный образ, в котором зритель точно еще его не видел, — с длинными волосами и пластическим гримом. Все ради того, чтобы сыграть роль одиозного звездного шеф-повара Марка, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Ключевые роли в проекте также сыграли Аня Чиповская и Марк Эйдельштейн.

Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В виду своего невыносимого характера звездный повар Марк оказывается выкинутым из топового столичного ресторана. Более того – теперь никто из ресторанного бизнеса не хочет иметь с ним дел. Единственный выход – открыть собственное место с начинающим поваром, которого Марк знает первый день, и заткнуть за пояс всю эту столичную мишуру. В поисках инвестиций новоиспеченные коллеги оказываются в должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.

Режиссером значится Артем Аксененко, а автором сценария выступил Андрей Стемпковский. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн, Юрий Сапронов, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова. Производством сериала занимается Иви и кинокомпания «Всемирные Русские Студии».

«Меня очень привлекла режиссерская интерпретация сценария Андрея Стемпковского. На мой взгляд, Артем Аксененко построил самобытный мир, где у меня как у артиста есть уникальная возможность распять собственное эго и приблизиться к внутренней тишине. Изучить это состояние. Разобраться, почему же так сложно выдерживать то, что говорит эта тишина, почему любовь оказывается гораздо страшнее и сложнее ненависти. Эта работа будет интересна всем, кто задает или задавал себе подобные вопросы, тем, кто обрел внутренний покой, и тем, кто в пути к себе», — рассказывает Даниил Воробьев.

В сериале также снимутся Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Алла Сигалова, Иван Фоминов, Сергей Газаров, Нино Кантария и другие.
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№ 2
Наталья Курилова   22.04.2024 - 16:18
Думаю, с претендентом на главную роль режиссёр точно не ошибся. Эта роль для Даниила Воробьёва. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   22.04.2024 - 16:17
Какая жертва)) ради фильма. Предлагаю сразу дать награду, актер согласился на длинные волосы и лейкопластырь на лице. Ужасно подобное читать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром фотографии
Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром фотографии
Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром фотографии
Даниил Воробьев станет звездным шеф-поваром фотографии
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