Фильм «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского получил гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Обладателем гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» стала новая работа якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Именно ее выбрали зрители, которые определяют главного победителя. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»
Фильм «Там, где танцуют стерхи», рассказывающий о мальчике, который не может ходить, также был отмечен специальным призом жюри «За выдающуюся актерскую игру Миши Слепцова и вдохновляющую историю». Статуэткой «Золотой ворон» за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов жюри отметили фильм Адильхана Ержанова «Обучение Адемоки».
«Большое спасибо, что отметили фильм! В такие непростые времена кинематографистам надо помнить о том, что говорил один из героев нашего фильма: необходимо создавать более совершенную реальность взамен той, что существует. Адемока – это девочка, которая попыталась своими комиксами, своим творчеством создать этот идеальный мир. И я думаю, что у нее получилось», – сказал в своем видеообращении Адильхан Ержанов.
Лучшим режиссером был назван Илья Желтяков, снявший документальную ленту «Последний теплоход». Награда за сценарий досталась игровой картине «Снежный барс» Пема Цедена, а лучшим оператором признали Сергея Амирджанова, работавшего над российским неигровым фильмом «Таня. Лето. Зима». Специальным дипломом «За актерский ансамбль» отметили картину «Вера» Иры Волковой, «За исследование личных эмоций в мире-антиутопии» – картину «Тушите свет!» аргентинца Алехандра Альмирона, «За оригинальный взгляд на изменение климата» – фильм «Невечная мерзлота» Яны Рубановской.
Лучшим неигровым короткометражным фильмом была названа турецкая картина «Все в порядке» режиссера Мухаммета Беяздага. В блоке игровых коротких метров победил индийский «Небесный конь» режиссера Махарши Тухина Кашьяпа, а специальным призом жюри отметили российскую ленту «Зам» режиссера Александры Озерецкой. Российская картина «Ой, то не вечер…» получила приз зрительский симпатий конкурса короткометражных игровых и неигровых фильмов. Лучшим анимационным фильмом зрители назвали казахстанский «Чудесный сад» Аниты Черных. В межрегиональном конкурсе короткометражных фильмов «Киновзлет!» победил фильм «Хам Арах» режиссера Михаила Мерзликина. Полный список победителей доступен на сайте смотра.
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