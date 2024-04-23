Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь)

23 мая Netflix
порадует фанатов боевых искусств сериалом «Легенды о голодных волках: Путь одинокого волка
». Пока на студии NAZ
(«Детективное агентство «Хаматора»
, «Моя первая гяру
») заканчивается физподготовка аниме по мотивам ранобэ Баку Юмэмакуры
(«Оммёдзи
»), мы смотрим первый трейлер.
Дзюдзо Фудзимаки владеет смертоносным боевым искусством такэмия-рю: смесь айкидо, джиу-джицу и каратэ. Семь лет назад он убил человека, проникшего в дом его наставника, и с тех пор — в бегах. Мужчина скитается по северным землям в надежде убежать от темного прошлого, но вынужден участвовать в подпольных поединках — с самыми сильными бойцами (и собственными демонами).
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«Баки Ханма» — боевая история самого сильного старшеклассника на Земле
Ацуси Икария
(«Биско-ржавоед
») взял на себя постановку и дизайн персонажей (с последним ему помогала Момоко Кавай
), сценарий же написал соратник Сатоси Кона
— Садаюки Мураи
(«Истинная грусть
», «Актриса тысячелетия
»). Музыку сочинил Такэси Уэда
, а протеже композитора, группа AA=
, исполнили опенинг FIGHT & PRIDE
и эндинг CRY BOY
. Дзюдзо Фудзимаки озвучил Рёта Такэути
(Элиас Эйнсворт
из «Невесты чародея
», Фасад
из «Гигантского зверя Арса
»).
Герои аниме практикуют различные боевые искусств, включая бокс, каратэ, джиу-джитсу, вольную борьбу и сумо. Чтобы передать мельчайшие нюансы и добавить боевым сценам реалистичности и динамики, в фильме используется техника ротоскопирования
. В съемках приняли участие боец ММА Рэй Цуруя
, японо-бразильский чемпион в легком весе по смешанным единоборствам Роберто Сатоси де Соуза
, мастер джиу-джицу Симон Кагимия
и другие.
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Цикл ранобэ Баку Юмэмакуры зародился в 1985-го и растянулся на 13 томов до 2003 года. Впрочем, писателю этого оказалось мало, и с 2006-го по 2020-й он порадовал фанатов дополнительным пятитомником. Первая манга-адаптация появилась в 1989 году усилиями мастера повседневности
, кавалера французского Ордена Искусств и литературы Дзиро Танигути
(«Далеко по соседству
», «Одинокий гурман
»), но продержалась лишь до лета 1990-го. Второй заход предпринял создатель «Бойца Баки
» Кэйсукэ Итагаки
— уже с большим успехом: манга выходила на страницах Monthly Comic Bliz
в течение 14 лет (до 2010-го).
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.
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