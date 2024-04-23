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Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь)

23 апреля
2024 год

Новости кино >>
23 апреля 2024

23 мая Netflix порадует фанатов боевых искусств сериалом «Легенды о голодных волках: Путь одинокого волка». Пока на студии NAZДетективное агентство «Хаматора», «Моя первая гяру») заканчивается физподготовка аниме по мотивам ранобэ Баку ЮмэмакурыОммёдзи»), мы смотрим первый трейлер.


Дзюдзо Фудзимаки владеет смертоносным боевым искусством такэмия-рю: смесь айкидо, джиу-джицу и каратэ. Семь лет назад он убил человека, проникшего в дом его наставника, и с тех пор — в бегах. Мужчина скитается по северным землям в надежде убежать от темного прошлого, но вынужден участвовать в подпольных поединках — с самыми сильными бойцами (и собственными демонами).

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Ацуси ИкарияБиско-ржавоед») взял на себя постановку и дизайн персонажей (с последним ему помогала Момоко Кавай), сценарий же написал соратник Сатоси КонаСадаюки МураиИстинная грусть», «Актриса тысячелетия»). Музыку сочинил Такэси Уэда, а протеже композитора, группа AA=, исполнили опенинг FIGHT & PRIDE и эндинг CRY BOY. Дзюдзо Фудзимаки озвучил Рёта Такэути (Элиас Эйнсворт из «Невесты чародея», Фасад из «Гигантского зверя Арса»).

Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь)

Герои аниме практикуют различные боевые искусств, включая бокс, каратэ, джиу-джитсу, вольную борьбу и сумо. Чтобы передать мельчайшие нюансы и добавить боевым сценам реалистичности и динамики, в фильме используется техника ротоскопирования. В съемках приняли участие боец ММА Рэй Цуруя, японо-бразильский чемпион в легком весе по смешанным единоборствам Роберто Сатоси де Соуза, мастер джиу-джицу Симон Кагимия и другие.

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Цикл ранобэ Баку Юмэмакуры зародился в 1985-го и растянулся на 13 томов до 2003 года. Впрочем, писателю этого оказалось мало, и с 2006-го по 2020-й он порадовал фанатов дополнительным пятитомником. Первая манга-адаптация появилась в 1989 году усилиями мастера повседневности, кавалера французского Ордена Искусств и литературы Дзиро ТанигутиДалеко по соседству», «Одинокий гурман»), но продержалась лишь до лета 1990-го. Второй заход предпринял создатель «Бойца Баки» Кэйсукэ Итагаки — уже с большим успехом: манга выходила на страницах Monthly Comic Bliz в течение 14 лет (до 2010-го).

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Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь) фотографии
Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь) фотографии
Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь) фотографии
Трейлер «Легенды о голодных волках» — боевого аниме, где «снялись» мастера единоборств (и медведь) фотографии
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