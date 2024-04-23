В рамках бизнес-площадки 46-го ММКФ прошел XVI Московский питчинг дебютантов

Подведены итоги бизнес-площадки 46-го Московского международного кинофестиваля. В этом году деловая программа включала два крупных мероприятия – обсуждение форума регионального кинематографа «Новый вектор» и XVI Московский питчинг дебютантов, который вернулся на «свое» место после непродолжительного перерыва. Онлайн-зрителями бизнес-площадки стало более пяти тысяч человек, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба бизнес-площадки 46-го ММКФ
Деловая программа началась с работы круглого стола на тему «Продвижение российского контента на зарубежные площадки. Новая реальность». Участники – представители российских компаний и ведомственных организаций – поделились своим опытом продвижения отечественного контента на внешний рынок, т.н. развороте на Восток, специфике работы с новыми партнерами и о том, куда делись старые.
По словам директора по связям с индустрией и международным b2b мероприятиям АО «Роскино» Дмитрия Кабанова, учреждение за минувший год организовало участие 76 российских компаний в пяти международных кинорынках: во Вьетнаме, КНР, ОАЭ, Японии и Индии, где в общей сложности было представлено 320 отечественных проектов. Он также анонсировал появление новой программы поддержки отечественных производителей в работе с западными партнерами. «Думаю, что в мае или июне закончится разработка нового пакета, и мы сможем запустить этот процесс и объявить о его запуске», – подчеркнул Кабанов.
фото: пресс-служба бизнес-площадки 46-го ММКФ
По мнению представителей отрасли, работа в странах Азии не такая прибыльная по сравнению с европейскими или американскими партнерами. Это связано с низкой покупательской способностью населения стран Азии и спецификой местных рынков. Российский контент для жителей данного региона пока остается мало изученным, к тому же ему приходится выдерживать конкуренцию с местными фильмами и сериалами. Примечательно, что самые удачные сделки совершаются через крупные компании – Sony, Warner Bros. и другие. Если контент их заинтересует, то сделка может состояться, невзирая на международный политический кризис.
Перспективы рынка регионального кинематографа обсудили участники дискуссии на тему «Новый вектор российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров», посвященной форуму регионального кинематографа «Новый вектор», впервые прошедшем в 2023 году в Калининградской области и проходящем в текущем году в четырех регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Модератор дискуссии Дмитрий Якунин отметил, что организаторы форума в прошлом году попытались создать оптимальные условия для конструктивного диалога между представителями киноиндустрии из разных уголков страны. В работе мероприятия приняло участие более 40 субъектов РФ. В 2024-м форум проходит в четырех регионах – в январе на Алтае, в июне – в Пятигорске, в июле – вновь в Калининградской области, а в сентябре – в Республике Бурятии.
фото: пресс-служба бизнес-площадки 46-го ММКФ
В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти и подведомственных им учреждений. В частности, заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Фричинская подчеркнула, что ведомство обращает внимание на процессы, происходящие в сфере регионального кинематографа, и оказывает поддержку игрокам данного процесса. По ее словам, в стране действует ряд киносмотров, и для Минкультуры России важно, чтобы эти мероприятия «максимально работали для региона», с точки зрения развития туризма и других сфер экономики. В числе отраслевых мероприятий спикер выделила Конференцию региональных кинокомиссий, которая проходит уже второй год в рамках форума «Новый вектор».
Директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-Заде заявила, что Центр развития креативной экономики в 2024-м внедряет региональный стандарт по развитию креативных индустрий в субъектах РФ – «чтобы регионы могли сфокусироваться на конкретных индустриях». «Часто те 46 регионов, для которых внедряется региональный стандарт в этом году, сфокусированы именно на кино. В этой связи крайне важна поддержка инфраструктуры, экосистемы, чтобы регион мог зарабатывать», – отметила эксперт. А генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели рассказала про свою организацию: «Наша задача – создать бренд регионального кино, которое нужно для того, чтобы показать масштаб нашей страны».
фото: пресс-служба бизнес-площадки 46-го ММКФ
Представители регионов рассказали об успехах в развитии киноотрасли на местах: об открывшихся кинокомиссиях, запуске системы рибейтов, кинообразовании, развитии материально-технической базы и копродукционных проектах. По завершении дискуссии Дмитрий Якунин отметил, что кинокомиссии будут активнее сотрудничать с международными партнерами. Что касается киностудий, действующих в субъектах РФ, эксперт подчеркнул, что некоторые из них будут динамично развиваться и в скором времени создавать проекты, по качеству не уступающие проектам федерального уровня.
Ключевым мероприятием бизнес-площадки стал Московский питчинг дебютантов, работы которых оценивались в трех категориях. Среди победителей в категории «Документальное кино» оказались «Зеленый угол» Алексея Сухачева и Омарова Вусала Мехмана оглы из Владивостока, «Сияние ветра» Юлии Макаровой из Санкт-Петербурга и «Мой друг Никита» Максима Аньшина из Екатеринбурга. В секции «Полный метр» победили «Скейт» Ильи Лебедева, «Ленька» Динары Сунгатуллиной из Казани, «Белый корабль» Павла Буркова и «Ледяной капкан» Вероники Токарской. Из сериалов отметили работы «На районе» Татьяны Исмаковой из Балашихи, «Нечисть» Ивана Кульнева и Лилии Янтилиной и «Костер неудачников» Ольги Земляковой. Победитель Илья Лебедев отметил, что именно с Питчинга дебютантов начался его путь в кино. «Я уже выигрывал на Питчинге с фильмом Alina Wild: пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Дмитрию Якунину: эта победа дала нам старт для творчества, и теперь мы снова победили. Надеюсь, это не предел», – подчеркнул лауреат.
фото: пресс-служба бизнес-площадки 46-го ММКФ
Работы участников оценивала экспертная комиссия. Председателем секции «Документальное кино» выступил Сергей Мирошниченко, а помогали ему в выборе лучших редактор «Института развития интернета» Антон Алфимов, продюсер Wink Originals Кирилл Ашумов, директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин, руководитель НМГ ДОК Юлия Засько, креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра KION Мария Серпионова и руководитель дирекции документального вещания Russia Today Екатерина Яковлева. По словам Сергея Мирошниченко, «в истории нужна изюминка, а зрителям нужно давать надежду. Когда вы оформляете заявку, имейте в виду, что на телеканалах и онлайн-платформах в числе людей, принимающих решение, часто находятся люди, профессионально занимающиеся киножурналистикой. Они будут читать заявки и оценивать ваши проекты».
Категорию «Полный метр» возглавил исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, среди остальных экспертов — главный редактор студии «Ленфильм» Андрей Апостолов, главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, актриса Стася Венкова и советник генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» Михаил Щегорцов. Председателем секции сериалов стал генеральный директор «Киностудии КИТ» Андрей Бегунов, ему в оценке работ помогли генеральный продюсер ГК «Формат ТВ» Оксана Барковская, генеральный директор агентства «Стардаст» Татьяна Беличенко, руководитель Экспериментального творческого объединения НМГ и директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев, главный редактор «ИРИ» Татьяна Матвеева и креативный продюсер платформы Premier Алексей Сашин.
Итогом питчинга станет заключение соглашений между продюсерами и участниками питчинга. Также победители получили призы от партнера мероприятия – издательства «ЭКСМО» и «Бомбора». Евгений Капьев вручил набор книг художественной и нон-фикшн литературы по теме кино. В работе по организации и проведению питчинга активное участие приняла новая команда Молодежного центра Союза кинематографистов России под руководством президента Гильдии кинодраматургов и заместителя председателя Союза кинематографистов России Алексея Алешковского. Он же возглавил отборочную комиссию Московского питчинга дебютантов в этом году. Модератором питчинга выступил руководитель фестивальных проектов Молодежного центра Союза кинематографистов России Антон Симухин.
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