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Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

23 апреля
2024 год

Новости кино >>
23 апреля 2024
Опубликован тизер-трейлер криминального драмеди Марии Кравченко «Фарма» с Марком Эйдельштейном и Никитой Павленко в главных ролях. Сериал, снятый Premier совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат», выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре 23 мая.

«Фарма». Тизер-трейлер


По сюжету недавно отметивший свое совершеннолетие Антон Павлов (Эйдельштейн) страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Но Антон не отчаивается и старается жить полной жизнью – пишет собственную музыку, заводит новые знакомства, однако ему жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, которое он не может получить из-за бюрократических препятствий.

Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона, хулиган Миха (Павленко), берет дело в свои руки – он вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства. Проявляя бурную деятельность, герои сталкиваются с проблемами и набивают себе шишки, но крепкая дружба и взаимовыручка помогают им двигаться дальше, несмотря на все препятствия.

Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

В сериале также снялись Сергей Гилев, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок, Арам Вардеванян, София Самсонова, Валентин Анциферов, Станислав Демин, Кирилл Назаров и Александра Сыдорук.
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№ 2
Юля Наумова   23.04.2024 - 15:03
Лабораторию по расфасовки мака по пакетикам поверю, только не производства лекарств. читать далее>>
№ 1
Kind Fairy   23.04.2024 - 14:39
А этот Марк тоже чье то дидятко? Чет его тоже стали в каждый проект сувать)) Я кажется еще ни одного фильма с его участем не смотрела, но он уже заранее надоел, что он везде!))) аххах читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы» фотографии
Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы» фотографии
Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы» фотографии
Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы» фотографии
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