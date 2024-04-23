Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

что почитать?

«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности

В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино

Отрывок из нового издания «Дюны», который позволит лучше прочувствовать фильм Дени Вильнева

«Живой или мертвый, я останусь легендой»: Пол Атрейдес встречает Шай-Хулуда

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино