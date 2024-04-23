Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

По сюжету недавно отметивший свое совершеннолетие Антон Павлов (Эйдельштейн) страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Но Антон не отчаивается и старается жить полной жизнью – пишет собственную музыку, заводит новые знакомства, однако ему жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, которое он не может получить из-за бюрократических препятствий.
Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона, хулиган Миха (Павленко), берет дело в свои руки – он вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства. Проявляя бурную деятельность, герои сталкиваются с проблемами и набивают себе шишки, но крепкая дружба и взаимовыручка помогают им двигаться дальше, несмотря на все препятствия.
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