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Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди

23 апреля
2024 год

Новости кино >>
23 апреля 2024
В сети появился трейлер остросюжетного драмеди Романа Фокина «Ректор» с Владимиром Канухиным, Михаилом Горевым и Даниилом Спиваковским в главных ролях. Сериал, созданный Студией творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета, выйдет полностью в онлайн-кинотеатре Premier 25 апреля.

«Ректор»


Зрителям расскажут историю о Лаврентие Семеновиче Тимошине, или попросту Лаврике, – молодом, перспективном, но очень тревожном кандидате наук, возглавляющем лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающем лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура.

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Компанию вышеназванным актерам составили Анастасия Шукевич, Виктория Полторак, Никита Санаев и Елена Морозова. Съемки сериала проходили в Университете науки и технологий МИСИС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.

Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

В 2022 году «Ректора» представили в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново, а в 2024-м включили в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов Original+.
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Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди фотографии
Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди фотографии
Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди фотографии
Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди фотографии
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