Молодого ученого Владимира Канухина назначают «Ректором» в трейлере нового драмеди

Зрителям расскажут историю о Лаврентие Семеновиче Тимошине, или попросту Лаврике, – молодом, перспективном, но очень тревожном кандидате наук, возглавляющем лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающем лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура.
В 2022 году «Ректора» представили в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново, а в 2024-м включили в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов Original+.
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