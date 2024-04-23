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Судья Карина Разумовская разыскивает пропавшую приемную дочь в тизер-трейлере «Трассы»

23 апреля
2024 год

Новости кино >>
23 апреля 2024
Онлайн-кинотеатр Okko поделился со зрителем первым тизер-трейлером десятисерийного психологического триллера «Трасса», специальный показ которого состоялся в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го Московского международного кинофестиваля.

«Трасса». Тизер-трейлер


«Мы долго работали над этой историей, вкладывали много сил, и я надеюсь, что первый эпизод вызовет у зрителя эмоции и желание посмотреть сериал до конца. Над ним трудилось большое количество ищущих и талантливых людей. Он сделан, потому что мы решили, что можем не только что-то высказать, но может быть даже что-то поменять», — прокомментировал автор сценария и продюсер сериала Олег Маловичко.

Спецпоказ вместе с Маловичко посетили режиссер Душан Глигоров, продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, актеры Александр Ильин-младший, Семен Серзин, Василиса Немцова, Мирослава Смирнова, Валентин Анциферов, Ася Дубровская и член отборочной комиссии ММКФ, кинокритик Егор Москвитин.

Судья Карина Разумовская разыскивает пропавшую приемную дочь в тизер-трейлере «Трассы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Психологический триллер рассказывает историю судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери Киры (Елизавета Ищенко) и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью, после чего пытается повеситься в сарае. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

По словам генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева, «"Трасса" – очень серьезная, сложная, тяжелая и захватывающая (что редко бывает) драма. Я немного завидую зрителям ММКФ, ведь они посмотрели первыми то, что мы увидим в Okko только осенью этого года».
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№ 2
Альбина2365   23.04.2024 - 19:10
Разумовской не верю на экране. читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.04.2024 - 18:48
Очень часто стали похищать детей. Заметно, не сильно копаясь в фильмах, которые выходят. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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