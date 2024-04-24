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«Все будет хорошо»: «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым стартует 1 мая

24 апреля
2024 год

Новости кино >>
24 апреля 2024
Премьера сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в роли современного Юрия Деточкина состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.

«Дядя Лёша»


Проект производства компании «Место силы» и студии LOOKFILM переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами - он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.

«Все будет хорошо»: «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым стартует 1 мая

Компанию Трибунцеву в комедии составили Анна Уколова, Сергей Лавыгин и Григорий Дудник.

«Дядя Леша» победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальная музыка».
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