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Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса

24 апреля
2024 год

Новости кино >>
24 апреля 2024

Завершились натурные съемки детективного экшена Андрея Волгина «Красный шелк», проходившие в Псковской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и в Иркутской области на Байкале. Согласно пресс-службе компании «НМГ Кинопрокат», теперь команда снимает интерьеры в павильоне.

Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

По словам режиссера Андрея Волгина, «несмотря на изначальные сюжетные условия, это не исторический фильм с политизированным контекстом. Мы снимаем сюжет в антураже эпохи 1920-х-30-х годов, но по-своему работаем с этой эстетикой, что сразу будет заметно по всем рекламным материалам. Это большое кино на стыке самых востребованных жанров – экшена, детектива и приключений. Наш сюжет начинается как своеобразный оммаж Агате Кристи, но выходит далеко за пределы устоявшихся шаблонов подобных историй – мы хотим сыграть на опережение со зрителем. Головоломка перерастает в масштабный и захватывающий экшен, и какие-то сцены мы не планируем показывать в трейлерах вплоть до выхода фильма».

Главные роли в фильме играют Милош Бикович и Глеб Калюжный. Их партнерами по площадке стали Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова и Светлана Чуйкина. Китайскую сторону представят Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

«Я люблю кино, которое читается и делается по-новому, смешивая жанры и удивляя зрителей. "Красный шелк" — это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культуры, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будем интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — считает Милош Бикович.

События картины разворачиваются в 1927 году. Зрителям расскажут про бывшего царского секретного агента (Бикович), застрявшего в Китае после падения Российской империи. Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Они садятся в Транссибирский экспресс, не зная, что именно там их ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Калюжный, Подкаминская), чтобы найти общего врага.

Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

«Такая смесь жанров – новая сторона российского кино. И я не только как актер, но и как зритель понимаю, что мне такого не хватало. Работать с подобной историей – одно удовольствие. Читая сценарий, я буквально каждую страницу удивлялся сюжетным поворотам», — рассказал Глеб Калюжный.

За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Максим Миханюк и художник-постановщик Жанна Пахомова, а за производство — студия Nota Bene Film Group и компании «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. «Красный шелк» выпустит в прокат «НМГ Кинопрокат» в начале 2025 года.

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«Специфика приключенческого детектива диктует нам особые условия. Со всеми участниками съемочной команды, в том числе, и с актерами, мы подписываем договор о неразглашении сюжета, об ограничении на распространение фото со съемок. В группе в шутку называют проект "Фильм, который нельзя называть". Кто-то даже не знает, чем закончится сюжет, поэтому для некоторых причастных к проекту тоже сохраняется интрига», — говорит продюсер Вадим Быркин.
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Ирина АлфёроваМилош БиковичВадим БыркинАндрей ВолгинГлеб КалюжныйАгата КристиДмитрий КуличковГоша КуценкоМаксим МиханюкЯрослав МогильниковЖанна ПахомоваЕлена ПодкаминскаяСветлана Чуйкина
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Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный стали пассажирами Транссибирского экспресса фотографии
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