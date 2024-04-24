НТВ покажет «Судьбу диверсанта» Дмитрия Астрахана 26 апреля

На НТВ 26 апреля в 20.00 состоится премьера четырехсерийной военно-исторической драмы Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта» с Алексеем Суренским в главной роли. Мини-сериал посвящен подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, уточняет пресс-служба телеканала.
«Судьба диверсанта». ТВ-ролик
По сюжету после начала войны молодой железнодорожник Алесь Арлович (Суренский) записывается на фронт добровольцем. Его и других ребят ведут в призывной пункт в Могилев. По дороге колонне встречается немецкий десант и берет отряд в плен. Улучив момент, Алесю удаётся убить немецкого солдата, вооружиться и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему влиться в их ряды. Он соглашается и получает задание: вернуться и продолжить работу на железнодорожной станции, чтобы отряд получал важные сведения о передвижениях врага. Тем временем в город прибывает немецкое командование в лице коменданта Кляйнера (Александр Семчев). Бывший местный судья Виктор Климко (Андрей Смоляков) встречает его хлебом-солью и становится начальником местных полицаев. Параллельно Алесь узнает, что в городе действуют подпольщики и вливается в их ряды.
Алесь Арлович – собирательный образ, но в его основе – судьба реального советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.
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