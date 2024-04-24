«Жокей пустыни» признан лучшим фильмом кинофестиваля стран БРИКС

Лучшим фильмом киносмотра стран БРИКС, проходившего с 19 по 23 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля, признан «Жокей пустыни» Абу Бакра Шоки, созданный Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией. Согласно пресс-службе ММКФ, картине также вручили награду за режиссуру.
Специальным призом жюри отмечена лента «Шаг к мечте: раз и навсегда
» китайского режиссера Да Пэна. Рану Хаттаб наградили за лучшую женскую роль в египетском фильме Моххамеда Эль-Саммана «Крысиная дыра», а среди актеров победил Александр Яценко
, сыгравший в «Ненормальном
» Ильи Маланина
.
Председателем жюри кинофестиваля стран БРИКС выступил Алексей Пиманов
. В оценке работ ему помогли актриса из ЮАР Флоренс Масебе, эфиопский продюсер Йиргашева Тешоме Амаре, кинокритик Жао Шугуан из Китая и первая женщина-режиссер в Объединенных Арабских Эмиратах Найла Аль-Хаджа.
Всего в конкурсе было семь картин из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, ЮАР и Ирана. В рамках смотра также были представлены более 20 фильмов во внеконкурсных программах и состоялась обширная деловая программа. В частности, участники и гости фестиваля пообщались с российскими кинопродюсерами о возможной копродукции и обсудили особенности национальной кинематографии и дистрибуции, права интеллектуальной собственности в творческих индустриях стран БРИКС, влияние фестивалей на возможность попасть на мировой кинорынок.
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