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«Жокей пустыни» признан лучшим фильмом кинофестиваля стран БРИКС

24 апреля
2024 год

Новости кино >>
24 апреля 2024

Лучшим фильмом киносмотра стран БРИКС, проходившего с 19 по 23 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля, признан «Жокей пустыни» Абу Бакра Шоки, созданный Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией. Согласно пресс-службе ММКФ, картине также вручили награду за режиссуру.

Специальным призом жюри отмечена лента «Шаг к мечте: раз и навсегда» китайского режиссера Да Пэна. Рану Хаттаб наградили за лучшую женскую роль в египетском фильме Моххамеда Эль-Саммана «Крысиная дыра», а среди актеров победил Александр Яценко, сыгравший в «Ненормальном» Ильи Маланина.

Александр Яценко
фото: rg.ru

Председателем жюри кинофестиваля стран БРИКС выступил Алексей Пиманов. В оценке работ ему помогли актриса из ЮАР Флоренс Масебе, эфиопский продюсер Йиргашева Тешоме Амаре, кинокритик Жао Шугуан из Китая и первая женщина-режиссер в Объединенных Арабских Эмиратах Найла Аль-Хаджа.

Всего в конкурсе было семь картин из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, ЮАР и Ирана. В рамках смотра также были представлены более 20 фильмов во внеконкурсных программах и состоялась обширная деловая программа. В частности, участники и гости фестиваля пообщались с российскими кинопродюсерами о возможной копродукции и обсудили особенности национальной кинематографии и дистрибуции, права интеллектуальной собственности в творческих индустриях стран БРИКС, влияние фестивалей на возможность попасть на мировой кинорынок.
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