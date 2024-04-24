Юрий Чурсин поставит спектакль на одного зрителя в «Черной графине»

Режиссеры Илья Куликов и Иван Корвин приступили к съемкам восьмисерийного детективного триллера «Черная графиня» производства Okko и кинокомпании Legio Felix, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Я не вдохновляюсь чужими произведениями, но в сериале "Черная графиня" хотелось достичь атмосферы, близкой к атмосфере классических детективов, и сделать ее гораздо более современной. Атмосфера должна быть мрачной, но при этом очень увлекательной, чтобы зритель не мог оторваться и погрузился в эту историю с головой вместе с героями. При этом, хотелось сохранить какую-то адекватность повествования, чтобы там находилось место и жизненной иронии, и чтобы в отличие от большинства обычных детективов, здесь был очень глубокий смысл. Уверен, сериал будет интересен очень широкому кругу зрителей. Тем, кому нужно просто развлечение и отвлечение, будет предоставлена крайне увлекательная, красивая, зрелищная история, с совершенно неожиданными поворотами и развязками. А тем, кто хочет подумать, будет представлено очень много интересных мыслей и рассуждений, о которых можно будет с кем-то поговорить. Этот сериал ― не просто развлечение, он заставляет задуматься, если хочешь задуматься. Если не хочешь ― можно просто развлекаться. И еще одна особенность проекта ― здесь все герои главные, и каждый актер у нас ― звезда. И либо это звезды уже состоявшиеся, либо только будущие. Те, кто пока не очень известен широкому зрителю, в скором времени станут популярными», — рассказал Илья Куликов.
По словам Кирилла Кяро, «сериал "Черная графиня" заинтересовал меня своим жанром. Это смесь триллера-детектива с хоррором, который разворачивается среди небольшой группы участников спектакля в замкнутом пространстве. Фильм-ребус, разгадывать который будут наши герои вместе со зрителем. Здесь есть перекличка с картиной "Игра" Финчера, корейским сериалом "Игра в кальмара" и с детективом Агаты Кристи "Десять негритят" ― одним из любимых фильмов моего детства, снятым Станиславом Говорухиным. Команда проекта очень профессиональная, атмосфера на площадке рабочая и очень творческая, задачи поставлены перед нами непростые, но мы пока со всем справляемся. Думаю, так будет и дальше. Впереди еще много интересных сцен и ожидания у меня самые положительные».
По сюжету в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие. Несмотря на многомиллионную стоимость билета и всего одно место в зале от желающих нет отбоя. Еще бы, ведь уникальный формат смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Здесь можно быть, а не казаться. Здесь можно смело обличать проблемы общества и находиться внутри социума. Каждый спектакль ― штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актеров под руководством талантливого режиссера (Чурсин), поставившего уже 11 успешных представлений подряд.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Действие разворачивается в особняке 19 века, построенном посреди леса, вдали от цивилизации, куда зритель доставляется на вертолете. 12-е шоу начинается, но в этот раз все идет не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актеров. Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости. Начинается совсем новый спектакль, в котором нет главных и второстепенных действующих персонажей, а на первый план выходит каждый отдельно взятый человек, его личная ответственность за себя и судьбу окружающих.
«История, рассказанная в жанре остросюжетного триллера, покажет проблемы современного общества. Сериал "Черная графиня" дает возможность зрителю посмотреть на устройство социума со стороны, выстраивая герметичный сеттинг, в котором и происходит все действие. Движущей силой сюжета станут человеческие пороки и слабости. Илья Куликов собрал невероятную команду, которая продемонстрирует к чему все это может привести, и как один негативный эгоистичный поступок влияет на общество в целом. Какова роль индивидуума в социуме? Насколько важна личная ответственность за судьбу окружающих? Все эти вопросы, затронутые в сериале "Черная графиня" призваны поменять себя в лучшую сторону, а это повлияет на положительные изменения и в обществе в целом. Уверен, что зрителей Okko ждет невероятный эмоциональный аттракцион с рефлексирующим послевкусием», — считает генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
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