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В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

24 апреля
2024 год

Новости кино >>
24 апреля 2024
С 20 по 24 мая в пяти населенных пунктах Красноярского края — городах Красноярск, Норильск, Зеленогорск, Назарово и поселке Балахта — пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Его учредителем является Министерство культуры Красноярского края, а организатором – «Енисей кино». Зрителей ожидают мировые и российские премьеры, звездные гости, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. Вход на все события кинофестиваля бесплатный, уточняет пресс-служба смотра.

«Герой». Тизер (new)


Дирекция смотра рассмотрела более 2500 заявок из 115 стран мира – это в полтора раза больше, чем во Втором Международном фестивале фильмов для детей
и юношества «Герой», состоявшмся в 2022-м. В этом году 100 кинолент из
28 стран мира, включая 52 премьеры, прошли экспертный отбор и стали участниками конкурсной и внеконкурсной программ. В официальный конкурсный шорт-лист вошло 58 игровых, анимационных и документальных работ. Основную программу представят 22 страны: Аргентина, Беларусь, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Канада, Китай, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Португалия, Россия, США, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция. Всего в рамках «Героя» будет разыграно восемь наград. Они достанутся авторам лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов. Специальная номинация «Кто твой герой?» посвящена лентам от кинематографистов в возрасте до 18 лет.

Торжественная церемония открытия состоится 20 мая в 19 часов на главной фестивальной площадке – в красноярском кинотеатре «Синема Парк». Первым конкурсным фильмом станет «Суворовец 1944» Дениса Казанцева. Картину представят и обсудят со зрителями продюсер Игорь Шибанов, исполнитель главной роли Всеволод Казанцев и актриса Александра Казанцева. Среди других фестивальных площадок завялены Назаровский «Городской Дворец культуры», «Балахтинская централизованная клубная система», Кинотеатр Мир («Зеленогорский городской Дворец культуры») и Норильский кинокомплекс «Родина». В числе жюри и почетных гостей – президент кинофестиваля Владимир Грамматиков, председатель жюри Владимир Алеников, режиссер-мультипликатор Денис Чернов, сценарист Татьяна Белова, актриса Виталия Корниенко и продюсер Андрей Богатырев. Они расскажут о своих киноработах перед показами и проведут творческие встречи и мастер-классы.

В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»
фото: пресс-служба фестиваля

Внеконкурсных площадок на смотре будет около 20. Вне конкурса зрителям представят специальные программы, приуроченные к 100-летию со дня рождения сибирского писателя Виктора Астафьева и к 100-летию киностудии «Беларусьфильм», а также серию показов фильмов на пленке из фильмофонда «Енисей кино» в историческом здании учреждения в Красноярске, в кинозале которого осуществляется показ фильмов с кинопленки. Также в городах проведения фестиваля пройдут показы специального проекта киножурнала «Енисейский Меридиан. Фронту». После завершения смотра, по традиции, стартует Эхо Международного фестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю в течение месяца покажут избранные киноленты.

Киносмотр «Герой» впервые прошел в 2018 году — в формате всероссийского. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020-м. При кинофестивале третий год действует киношкола, ученики которой станут активными участниками дискуссионного штаба подростков после показов конкурсных фильмов и обсуждений. Кроме того, в фестивальные дни пройдут специальные премьерные показы фильмов, снятых участниками киношколы.
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персоны
Владимир АлениковВиктор АстафьевТатьяна Белова (III)Андрей БогатыревВладимир ГрамматиковДенис КазанцевВиталия КорниенкоДенис Чернов (II)Игорь Шибанов (II)
фильмы
Суворовец 1944

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В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
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