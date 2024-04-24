В Красноярском крае пройдет Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

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Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима»

«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности

В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино

Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая

В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино

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«Это не критика, а тупая ненависть»: Саша Бортич ответила хейтерам, которые считают её бесталанной

На актрису обрушилась волна критики после выхода подкаста с её участием