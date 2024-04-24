На фестивале «Золотой ворон» обсудили развитие регионального кино и международное сотрудничество

В рамках Восьмого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» прошла насыщенная индустриальная программа, где обсудили вопросы развития кинематографии различных регионов и народов, сохранение культуры и языка за счет поддержки национальных проектов и международное сотрудничество в сфере кинематографа. Об этом сообщет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
На открытии деловой программы продюсер фестиваля Оксана Лахно привела ключевые показатели развития проекта. В 2024 году из 3600 заявок в фестивальной программе было 118 фильмов из 19 стран, которые претендовали на призы в 15 номинациях в течении 14 дней киносмотра. В планах – проведение мероприятий «Золотого ворона» в российских регионах и за рубежом.
В круглом столе «Международное сотрудничество – кино без границ» приняли участие Полномочный представитель Правительства Чукотского автономного округа Алексей Леонов, координатор Турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре при Посольстве Турецкой Республики в Москве Мехмет Улькер, второй секретарь отдела прессы и информации в Посольстве Республики Индия в Москве Сришти, председатель жюри фестиваля Вивек Агравал, генеральный директор Роскино Эльза Антонова, турецкий режиссер документального кино Эдже Сойдам, китайский оператор Ли Юн, сценарист, преподаватель Пекинской киноакадемии Цзи Цяо и иранский продюсер Фаранак Форутан. Спикеры выразили мнение, что в текущей ситуации важно продолжать совместное кинопроизводство, продвигать отечественный кинематограф на зарубежный рынок, проводить международные кинофестивали и смотры российского кино в других странах.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам Мехмета Улькера, он «принимал участие в нескольких совместных проектах Турции и России, которые снимались в Санкт-Петербурге, Владимире, но преимущественно в Москве. Взаимоотношения между Россией и Турцией укрепляются с каждым днем. И нам нужно продолжать сотрудничество в этой области, изучать культуру друг друга. Именно через киноиндустрию мы можем закрепить наше сотрудничество, мы готовы развивать копродукцию, но для этого необходимо правильно выстроить отношения между представителями наших индустрий на высоком уровне. И, конечно, еще одна сфера – это совместная подготовка фестивалей подобных "Золотому ворону"».
О возможности копродукции с Индией выразился Вивек Агравал, возглавляющий в этом году жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых картин «Золотого ворона». «За последние несколько лет я снял 25-30 фильмов в разных странах, и главный мой фокус сейчас – это большой проект на Дальнем Востоке России. У России богатая история кинематографа. Когда мы приезжаем в разные страны снимать кино, далеко не все готовы нас обеспечить необходимыми условиями, а в России они есть всегда и везде. Но в Индии есть тенденция, что пока кто-то не совершил прорыв, остальные не думают, что это возможно сделать. Пока я не видел копродукции России и Индии, но уверен, что копродукция – это путь в будущее. Нам необходимо сделать для этого все. Я бы хотел снимать фильмы на Чукотке, в Якутии, на Байкале, в других местах Дальнего Востока России», – рассказал продюсер.
фото: пресс-служба фестиваля
Член жюри фестиваля Цзи Цяо считает, что между Россией и Китаем происходит очень много студенческого обмена. И именно сфера образования послужит одним из мостов, через который будет выстроено культурное сотрудничество. Художественный руководитель фестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин, завершая международную индустриальную программу смотра, отметил, что «сейчас мы ведем переговоры о совместном проекте с Турецким культурным центром и договариваемся о сотрудничестве с Индией. Чукотка – регион далекий, но открытый для съемочных групп. Мы будем содействовать тому, чтобы съемки проходили комфортно для всех, кто сюда приезжает и делает свое кино».
Во время круглого стола «Кино как социокультурный феномен и инструмент изучения, сохранения, популяризации культуры коренных народов» председатель комитета по делам коренных малочисленных народов Чукотской окружной Думы Лариса Абрютина рассказала о том, что на территории Чукотки проживает семь коренных малочисленных народов и сейчас особенно остро стоит вопрос сохранения и развития их языков. «У всех малочисленных народов севера сейчас проблемы с родным языком, так как дети отрываются, уезжают, забывают о своих традициях, хотя у нас есть семьи, которые передают свое наследие из поколения в поколение. Кино важно для развития и понимания других народов и для сохранения собственной культуры, языка», – подчеркнула Абрютина.
фото: пресс-служба фестиваля
«Мурманская область – туристически привлекательный регион, в год у нас 650 тысяч туристов, и нас очень любят кинематографисты. У нас есть свои специалисты на местах для съемочных групп, что упрощает деятельность для экспедиций. Многие фильмы снимаются о наших коренных народах, также есть много проектов о Кольском полуострове. Мы стараемся делать фильмы про своих и это работает! Как только говоришь, что показывать будут мурманское кино, сразу же возникает зрительский интерес, собирается полный зал. Хочется, чтобы снималось как можно больше мурманского кино», – сказала руководитель Мурманского представительства Союза кинематографистов России, президент кинофестиваля «Северный характер» Светлана Солдатова.
Одним из таких фильмов стал «Последний теплоход», посвященный жизни в отдаленных уголках Кольского полуострова, где до этого не проходили съемки. Режиссеру картины Илье Желтякову было непросто добиться согласования на их проведение в разных локациях, но он уверен, что именно такие картины позволяют рассказывать и о своем регионе, и о жизни коренных малочисленных народов, и формировать таким образом объемную картину жизни во всей стране. Такого же просветительского эффекта добивалась и Варвара Кулаковская со своим фильмом «Кочевье», где она подробно изучает вопрос жизни оленеводов.
фото: пресс-служба фестиваля
Развитию кино в разных уголках страны был посвящен круглый стол «Региональный кинофасад креативной экономики». Передовым в этом отношении регионом по-прежнему является Якутия, которую представлял генеральный директор «Сахафильм» Алексей Егоров: «В 2023 году фильмы, произведенные в нашей республике, заработали более 100 млн рублей. Но мы берем курс на то, чтобы популяризировать наше кино за пределами республики. Только тогда креативная экономика, о которой мы говорим, начнет работать. Так что важно выделять средства не только на производство, но и на продвижение кино».
Директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев отметил, что пока усилия республики направлены именно на производство, тем не менее башкирское кино пытаются выводить и за пределы региона. По словам Аминева, «по программе федерального Фонда кино у нас в последние годы открылось много муниципальных кинозалов, где мы показываем разное кино, в первую очередь собственного производства. И народ активно пошел, начал понимать, что есть башкирское кино. Кроме того, мы постепенно пробиваемся в федеральный прокат, на интернет-площадки. Нам это удается, но пока не можем много бюджета выделять ан рекламу. У нас для производства только совсем недавно появился свой Фонд кино, который теперь будет выделять каждый год по 50 млн рублей, максимум 15 – на один фильм, а значит в Башкирии будет производиться не один-два фильма в год, а три-пять, что благоприятно скажется на развитии кинематографа». Такая же сумма заложена в бюджет Хабаровского края, где в 2025 году откроется кинокластер с инфраструктурой и образовательными программами, которые позволят развиваться анимационному и неигровому кино.
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