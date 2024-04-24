На фестивале «Золотой ворон» обсудили развитие регионального кино и международное сотрудничество

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Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине

Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

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«Это не критика, а тупая ненависть»: Саша Бортич ответила хейтерам, которые считают её бесталанной

На актрису обрушилась волна критики после выхода подкаста с её участием