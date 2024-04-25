Художник фильмов «Твое имя» и «Сад изящных слов» снимет полнометражное аниме «Новый рассвет»

Художник и режиссер Ёситоси Синомия
анонсировал первый полнометражный «Новый рассвет
» (A NEW DAWN), чья премьера намечена на 2025 год. Производством картины совместно займутся японская студия Asmik Ace
(«Агент паранойи
», «Восточный Эдем
») и французская Miyu Productions
(«Крысёныш Дзирокити
», грядущий «Бакэнэко Андзу
»).
330-летняя фабрика фейерверков «Обито» давно не функционирует и готовится к сносу. Последние шесть лет в её заброшенном здании живет юный Кэйтаро, в одиночку создающий салюты — как память об исчезнувшем отце. Он и еще двое молодых людей, вся жизнь которых прошла в окрестностях «Обито», проведут с предприятием его два последних дня — и встретят легендарный «призрачный магазин фейерверков Сюхари».
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«Судзумэ, закрывающая двери» — пронзительный хит Макото Синкая
Синомия наиболее известен благодаря тесному сотрудничеству с Макото Синкаем
: рисовал фоны для «Сада изящных слов
» и «Ловцов забытых голосов
», а в «Твоем имени
» занимался постановкой флэшбеков. Еще он отвечал за акварельные рисунки «В этом уголке мира
» и сториборд с фоном на «Киноманке Помпо
». Над лентой также работают дизайнер персонажей Utsushita
(«Иллюзия рая
», видеоклип для песни Juntoumei Shounen
в исполнении Yorushika
), Акико Мадзима
(арт-директорка «Твоего имени», «Судзумэ
») и композитор Сюта Хасунума.
19 мая постановщик представит «Рассвет» на Дне анимации (Annecy Animation Showcase) — мероприятии, для которого объединились крупнейший в мире кинорынок Marché du Film
, приуроченный к Каннскому кинофестивалю, и Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси. Прошлогоднюю презентацию
на Каннском кинорынке открыла «Прекрасная Хина
» Кэндзи Иваидзавы
.
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«Крысеныш Дзирокити» — немое аниме про японского Робин Гуда
В каннском пресс-релизе говорится, что работа вдохновлена землетрясением 2011 года и эволюцией японского пейзажа после него. Сам Ёситоси Синомия комментирует замысел так: «Этот фильм — моя первая полнометражная картина. Я начал снимать проект в 2016 году. Шли месяцы, всё вокруг менялось, у меня появилась семья. Однажды по дороге в мастерскую мой ребенок выглянул в окно машины и воскликнул: «Океан!». Я понял, что солнечные батареи, которые виднеются сквозь деревья, в самом деле напоминают водную гладь. Юное поколение дало новую интерпретацию японскому пейзажу, который я воспринимал как нечто негативное. Этот момент был очень значимым для меня, и именно тогда история получила новый толчок
».
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.
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