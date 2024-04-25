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Художник фильмов «Твое имя» и «Сад изящных слов» снимет полнометражное аниме «Новый рассвет»

25 апреля
2024 год

Новости кино >>
25 апреля 2024
Художник и режиссер Ёситоси Синомия анонсировал первый полнометражный «Новый рассвет» (A NEW DAWN), чья премьера намечена на 2025 год. Производством картины совместно займутся японская студия Asmik AceАгент паранойи», «Восточный Эдем») и французская Miyu ProductionsКрысёныш Дзирокити», грядущий «Бакэнэко Андзу»).

Художник фильмов «Твое имя» и «Сад изящных слов» снимет полнометражное аниме «Новый рассвет»

330-летняя фабрика фейерверков «Обито» давно не функционирует и готовится к сносу. Последние шесть лет в её заброшенном здании живет юный Кэйтаро, в одиночку создающий салюты — как память об исчезнувшем отце. Он и еще двое молодых людей, вся жизнь которых прошла в окрестностях «Обито», проведут с предприятием его два последних дня — и встретят легендарный «призрачный магазин фейерверков Сюхари».

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Синомия наиболее известен благодаря тесному сотрудничеству с Макото Синкаем: рисовал фоны для «Сада изящных слов» и «Ловцов забытых голосов», а в «Твоем имени» занимался постановкой флэшбеков. Еще он отвечал за акварельные рисунки «В этом уголке мира» и сториборд с фоном на «Киноманке Помпо». Над лентой также работают дизайнер персонажей UtsushitaИллюзия рая», видеоклип для песни Juntoumei Shounen в исполнении Yorushika), Акико Мадзима (арт-директорка «Твоего имени», «Судзумэ») и композитор Сюта Хасунума.

Художник фильмов «Твое имя» и «Сад изящных слов» снимет полнометражное аниме «Новый рассвет»
19 мая постановщик представит «Рассвет» на Дне анимации (Annecy Animation Showcase) — мероприятии, для которого объединились крупнейший в мире кинорынок Marché du Film, приуроченный к Каннскому кинофестивалю, и Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси. Прошлогоднюю презентацию на Каннском кинорынке открыла «Прекрасная Хина» Кэндзи Иваидзавы.

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В каннском пресс-релизе говорится, что работа вдохновлена землетрясением 2011 года и эволюцией японского пейзажа после него. Сам Ёситоси Синомия комментирует замысел так: «Этот фильм — моя первая полнометражная картина. Я начал снимать проект в 2016 году. Шли месяцы, всё вокруг менялось, у меня появилась семья. Однажды по дороге в мастерскую мой ребенок выглянул в окно машины и воскликнул: «Океан!». Я понял, что солнечные батареи, которые виднеются сквозь деревья, в самом деле напоминают водную гладь. Юное поколение дало новую интерпретацию японскому пейзажу, который я воспринимал как нечто негативное. Этот момент был очень значимым для меня, и именно тогда история получила новый толчок».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать перевод интервью с Макото Синкаем о фантазиях и деталях или с арт-директором «Звездного дитя» о работе с фоном и другим элементами атмосферы.
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Художник фильмов «Твое имя» и «Сад изящных слов» снимет полнометражное аниме «Новый рассвет» фотографии
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