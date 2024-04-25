Фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл прием заявок. В этом году в программе появится новый конкурс — короткометражного кино. Об этом сообщает пресс-служба смотра, который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Куратором новой секции стал киновед, эксперт по короткометражному кино Андрей Щиголев.
фото: Андрей Щиголев и Стас Тыркин/пресс-служба фестиваля
«Здорово, что «Маяк» открывает секцию короткого метра, этого конкурса не хватало. Будем искать яркие фильмы и авторов, которым есть что сказать. Наша задача собрать в программе все самое актуальное и перспективное. И, да, мы рассматриваем только фильмы, которые не были показаны в России — премьера будет на "Маяке"», — подчеркивает Щиголев.
К участию в фестивале принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 августа 2024 года включительно. Фильмы основного конкурса будут бороться за награды в 7 номинациях: лучший фильм (гран-при), лучшая работа режиссера, лучший сценарий, лучшая работа оператора, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучший дебют. В конкурсе короткого метра по решению жюри будет вручен приз за лучший короткометражный фильм. Аккредитацию на фестиваль откроют в июле.
«“Маяк” привлек к себе внимание профессионалов и прессы благодаря тому, что представил срез отличного актуального российского кино, само наличие которого сегодня не всем очевидно. Средний возраст режиссера, участвовавшего в конкурсе первого “Маяка”, — 38 лет. В этом году мы надеемся на некоторое его омоложение, благодаря программе короткометражных фильмов, отбор которых будет не менее жестким, чем в основном конкурсе. Но “Маяк” не является фестивалем дебютов, в программе обязательно будут представлены и новые картины ведущих российских авторов», — говорит программный директор фестиваля Стас Тыркин.
Первый (пилотный) выпуск кинофестиваля «Маяк» прошел в Геленджике с 5 по 9 октября 2023 года и собрал на своей площадке более 300 представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино. Программа включала конкурс из одиннадцати российских полнометражных фильмов и серию деловых мероприятий.
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