Фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл прием заявок

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Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая

Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

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«Меня не зовут на кастинги»: Татьяна Васильева об отсутствии работы в кино

Актриса так и не смогла подстроиться под современность