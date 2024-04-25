Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая

25 апреля
2024 год

Новости кино >>
25 апреля 2024
Восьмисерийный психологический триллер «Калимба» с Федором Бондарчуком в главной роли стартует 16 мая в Okko. Режиссером-постановщиком проекта выступил Нурбек ЭгенСамка богомола», «Шерлок в России», «Мажор»), уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский (Федор Бондарчук) соберет в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Среди подопытных ― бывший журналист (Константин Плотников), потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, дерзкий наркодиллер (Петр Скворцов), красавчик (Сергей Горошко), кинувший на деньги свою бывшую (Алена Михайлова), своенравная и эффектная девушка Наташа (Лиза Шакира), совершившая серьезное ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий и другие колоритные персонажи.

На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы... А вот для чего именно ― полнейшая загадка. Причем, не только для объектов исследования, но и для самого Мещерского, который, по-видимому, является просто пешкой в чьей-то большой и непредсказуемой игре. Последующее расследование постарается пролить свет на истинные мотивы Мещерского и его покровителей, а также связать воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента. Если, конечно, кто-то из них останется в живых.

«Калимба». Трейлер №2. New


В сериале также сыграли Юлия Волкова и Сергей Гармаш. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Дмитрий Карначик и художник-постановщик Дмитрий Ильичев. Первый эпизод сериала «Калимба» был показан в рамках конкурсной программы третьегороссийского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил три награды: награду за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»
Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Фёдор БондарчукЮлия ВолковаСергей ГармашДмитрий ИльичёвДмитрий КарначикАлёна МихайловаКонстантин Плотников (II)Пётр СкворцовЕлизавета ШакираНурбек Эген
фильмы
КалимбаМажор-4Самка богомолаШерлок в России

фотографии >>
Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая фотографии
Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая фотографии
Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая фотографии
Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Зураб Базоркин
24 апреля ушёл из жизни актёр Зураб Базоркин.

День рождения >>

Анна Алексахина
Александра Богданова
Виктор Григорюк
Алексей Дикий
Михаил Кононов
Владимир Петров (V)
Ксения Роменкова
Светлана Смирнова
Юрий Яковлев
Хэнк Азариа
Доминик Блан
Рене Зеллвегер
Аль Пачино
Сара Пэкстон
Джина Торрес
Ярослава Шаллерова
все родившиеся 25 апреля >>

Афиша кино >>

Бриллиантовая рука
комедия, приключения
СССР, 1968
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Неприличные гости
комедия
Россия, 2024
Почему ты?
драма, эротика
Россия, 2024
Зло не существует
драма
Япония, 2023
Блиндаж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
Наследник
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Канада, Франция, 2023
Пушистые спасатели: Новая команда
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Собачий побег
комедия, мелодрама, приключения, фильм о животных
Индия, 2023
Астрал. Шёпот мертвых
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2019
За пределами. Над водой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
За пределами. Оставить след
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram