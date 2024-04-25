Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая

В ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский (Федор Бондарчук) соберет в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Среди подопытных ― бывший журналист (Константин Плотников), потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, дерзкий наркодиллер (Петр Скворцов), красавчик (Сергей Горошко), кинувший на деньги свою бывшую (Алена Михайлова), своенравная и эффектная девушка Наташа (Лиза Шакира), совершившая серьезное ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий и другие колоритные персонажи.
На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы... А вот для чего именно ― полнейшая загадка. Причем, не только для объектов исследования, но и для самого Мещерского, который, по-видимому, является просто пешкой в чьей-то большой и непредсказуемой игре. Последующее расследование постарается пролить свет на истинные мотивы Мещерского и его покровителей, а также связать воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента. Если, конечно, кто-то из них останется в живых.
«Калимба». Трейлер №2. New
В сериале также сыграли Юлия Волкова и Сергей Гармаш. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Дмитрий Карначик и художник-постановщик Дмитрий Ильичев. Первый эпизод сериала «Калимба» был показан в рамках конкурсной программы третьегороссийского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил три награды: награду за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля.
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