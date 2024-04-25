Психологический эксперимент Федора Бондарчука стартует 16 мая

что почитать?

Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино

В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино