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Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку

25 апреля
2024 год

Новости кино >>
25 апреля 2024
Стартовали съемки полнометражного мотивационного драмеди «За слова отвечаю!» с Оксаной Акиньшиной, Настасьей Самбурской, Татьяной Орловой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Режиссером выступает Виталий ДудкаЮра дворник»). Съемки проходят на территории Екатерининского Дворца, где с нуля построили колонию. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку
фото: пресс-служба фильма «За слова отвечаю!»

По сюжету популярную инфоцыганку Свету Солнце (Оксана Акиньшина) сажают в тюрьму. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

«Это история о том, что каждому человеку важна опора, этим она меня и зацепила. Мы все не идеальны. Часто мы зацикливаемся на своих слабостях — а это мешает нам двигаться дальше и быть счастливыми. Я бы хотел, чтобы после нашего фильма каждый смог чуть больше поверить в себя. У нас в проекте обширный и разнообразный женский каст. Такое количество главных героинь — большая редкость. В кадре одновременно будет очень много красивых и талантливых девушек!», — говорит Виталий Дудка.

В картине также сыграли Ирина Безряднова, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева и Виктория Буцких, которая специально для проекта побрилась налысо. Съемки фильма закончатся в начале июня, а релиз запланирован в канун 8 марта 2025 года.
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№ 1
Крэг Хэк (Минск)   25.04.2024 - 16:38
Что-то знакомое. Не подскажете, кто прообраз героини?) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку фотографии
Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку фотографии
Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку фотографии
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