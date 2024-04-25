Оксана Акиньшина превратится в инфоцыганку

По сюжету популярную инфоцыганку Свету Солнце (Оксана Акиньшина) сажают в тюрьму. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.
«Это история о том, что каждому человеку важна опора, этим она меня и зацепила. Мы все не идеальны. Часто мы зацикливаемся на своих слабостях — а это мешает нам двигаться дальше и быть счастливыми. Я бы хотел, чтобы после нашего фильма каждый смог чуть больше поверить в себя. У нас в проекте обширный и разнообразный женский каст. Такое количество главных героинь — большая редкость. В кадре одновременно будет очень много красивых и талантливых девушек!», — говорит Виталий Дудка.
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