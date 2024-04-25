Новую студию для продюсирования и производства анимационных проектов «ЧТО НАДО» возглавил Денис Всесвятский

Национальная Медиа Группа объявила о создании на базе СТС Медиа нового творческого объединения «ЧТО НАДО» — студии для продюсирования и производства анимационных проектов для семейной и взрослой аудитории, а также продюсирования кросс-медийных спецпроектов. Его возглавил экс-директор 2x2, медиаменеджер Денис Всесвятский.
фото: пресс-служба НМГ
Как сообщает пресс-служба НМГ, в новой должности Денис займется продюсированием и производством анимационных проектов для семейной аудитории с отдельным фокусом на анимационный контент для взрослых, а также продюсированием спецпроектов.
«Анимация сегодня — это платформа для общения людей всех возрастов. То, что может объединять взрослых и детей, создавать единый контекст и культуру. Творческое объединение «ЧТО НАДО» сфокусируется на том, чтобы новые анимационные проекты говорили на одном — современном — языке со зрителями и задавали высокую планку воображению. ТО «ЧТО НАДО» открыто для сотрудничества и новых идей со всеми талантливыми и перспективными игроками на медиарынке и не только», — говорит Денис Всесвятский.
Ранее НМГ создал «ЭТО» — лабораторию для дебютантов и студентов для разработки проектов для развлекательного и информационного сегментов вещания холдинга, онлайн-платформ, а также полнометражных фильмов для кинотеатрального проката.
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