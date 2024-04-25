Новую студию для продюсирования и производства анимационных проектов «ЧТО НАДО» возглавил Денис Всесвятский

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Фестивальная колонка Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Интервью Андрей Фролов: «Внутри Астафьева столько всего замешано! Это подарок для артиста» Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех

Лайфстайл «Меня не зовут на кастинги»: Татьяна Васильева об отсутствии работы в кино Актриса так и не смогла подстроиться под современность

Интервью Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей» Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино